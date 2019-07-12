Erdoğan 'ucube' diyerek hedef almıştı, karar 8 yıl sonra verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında 'ucube' diyerek yıktırdığı İnsanlık Anıtı heykeline ilişkin Anayasa Mahkemesi tam 8 yıl sonra kararını açıkladı. Kararda, heykeltraş Mehmet Aksoy’un anayasada güvence altına alınan ifade ve sanat hürriyetlerinin ihlal edildiğine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2011 yılında "ucube" diyerek hedef aldığı ve yıktırdığı İnsanlık Anıtı'na ilişkin tam 8 yıl sonra hak ihlali kararı çıktı.

AKP'Lİ BELEDİYE İSTEDİ, ERDOĞAN 'YIKILSIN' DEDİ

Dönemin AKP’li Kars Belediyesi’nin kararı doğrultusunda Heykeltraş Mehmet Aksoy, 2006’da kenti kuşbakışı gören Üçler Tepesi’ne İnsanlık Anıtı yapmıştı. 2011’de Kars’a gelen dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan, heykele “Ucube” demiş ve anıtın yıkılmasını istemişti.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, Yıkım kararına karşı idare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı vermiş, ancak bölge idare mahkemesi bu kararı kaldırmıştı. Kars Belediyesi, heykelin yıkımı için ihaleye çıkmıştı. 272 bin TL’ye işi alan bir şirket, 26 Nisan 2011’de heykelin yıkımına başlamıştı. Yıkıma karşı yargı yolunun tükenmesi üzerine 2014 yılında Aksoy, Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuruda bulundu. Yüksek mahkeme, başvuruyu 5 yıl sonra gündemine aldı. Dün toplanan AYM Genel Kurulu, heykelin yıkılması nedeniyle Aksoy’un ifade ve sanat özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi ve Aksoy’a tazminat ödenmesine hükmetti. Karar 6 muhalif üyeye karşılık 8 oyla alındı. Kararın gerekçesi iki ay içinde açıklanacak.

Heykeltraş Mehmet Aksoy, anıta “ucube” dediği gerekçesiyle Erdoğan hakkında tazminat davası açmış, mahkeme 2015’te Erdoğan’ı 10 bin TL manevi tazminat ödemeye mahkûm etmişti.

BARIŞI TEMSİL EDİYORDU

Heykel ikiye ayrılmış bir insan figürü şeklinde tasarlanırken, barış temalı heykel, Ermenilere uzatılan eli de temsil ediyordu.