Erdoğan üç üniversiteye rektör atadı: İsimler şaşırtmadı

Erdoğan'ın üç üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. İkisi zaten rektörlük yapan isimler arasında Merve Kavakçı'yı ziyaret eden de var.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın üç üniversiteye rektör atamasına ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Ekrem Kalan, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Süleyman Özdemir, İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'ne ise Prof. Dr. Türkay Dereli atandı.

ESKİ TİKA ULANBATOR KOORDİNATÖRÜ

2012-2015 yılları arasında Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Ulanbator Koordinatörü ve 2018 yılında T.C. Kiev Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri olarak görev yapan Ekrem Kalan, atanmadan önce Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde öğretim üyeliği yapıyordu. Kalan'ın 31 Mart seçimleri öncesinde, sosyal medya hesabından eski AKP'li Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel'i destekleyen paylaşımlar yaptığı görülebiliyor.

MERVE KAVAKÇI'YA ZİYARET

8 Eylül 2015 tarihinde Erdoğan tarafından Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne atanan Süleyman Özdemir'in aynı üniversiteye tekrar ataması yapıldı. Özdemir'İn rektörlüğünü yaptığını üniversitede Temmuz ayında İlim Yayma Vakfı tarafından "Sosyal Bilimler, Mühendislik ve Doğa Bilimleri ile Sağlık Bilimleri" alanında akademik ödül programı düzenlendi. Kampüsün merkez yerleşkesine de “15 Temmuz Şehitler Ormanı” açıldı. Yine Temmuz ayında, "Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği" kapsamında, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası arasında lisansüstü tez çalışmalarına ilişkin işbirliği protokolü imzalandı. 25-29 Mart tarihleri arasında Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen "APAIE 2019 Uluslararası Eğitim Fuarı"na da katılan Özdemir, fuar sonrası Malezya Büyükelçisi Merve Kavakçı'yı ziyaret etti.

ÜNİVERSİTE İLE SANAYİ İŞ BİRLİĞİNİ ÖNEMSİYOR

Daha önce Gaziantep Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başkanlığı yapan ve yeniden rektör olarak atanan Türkay Dereli, Eylül 2015'ten beri İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü görevini sürdürüyordu. Üniversite sanayi iş birliğine verdiği önemi sık sık vurgulayan ve bölgedeki firmalara yapılan gezileri üniversitenin internet sitesinde paylaşılan Dereli, 2014-2015 yılları arasında TOBB Gaziantep Akademik Danışmanlığı'nı yürüttü.