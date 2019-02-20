Erdoğan üç ay önce açılışını yaptı, proje iki gün önce onaylandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 17 Kasım 2018 günü açılışını yaptığı 'Başakşehir Kayabaşı Millet Bahçesi’nin imar planları 3 ay sonra onaylandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kasım ayında açılışını yaptığı Başakşehir Kayabaşı'ndaki Millet Bahçesi'nin imar planları Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca 18 Şubat 2019 tarihinde onaylanarak 19 Şubat günü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından askıya çıkarıldı.

Sözcü'den Özlem Güvenli'nin haberine göre, mevcut planlarda rekreasyon alanı olarak düzenlenen parsel için plan notları ve işlev değişikliği yapıldı. Parselin yaklaşık 11 bin metrekaresi “R5” rumuzlu rekreasyon alanından çıkarılarak “R3” rumuzlu rekreasyon alanı olarak işlevlendirildi. Bu işlev değişikliği ile söz konusu alana ticari birimlerin yapılabilmesinin önü açıldı. Geriye kalan 270 bin 171 metrekarelik bölüm de “Millet Bahçesi” olarak yeniden düzenlendi. Plan notlarına göre millet bahçesi alanı olarak tanımlanan bölge kamuya bedelsiz terk edilecek.