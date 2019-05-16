Erdoğan TÜSİAD'a yüklendi: İçeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın konuşmasını üzüntüyle dinlediğini söyleyerek "İçeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İç Güvenlik Birimleri ile düzenlenen iftar programında konuştu.

Erdoğan'ın konuşmalarından satır başları şöyle:

- Burada siyasi kaygılardan bağımsız olarak çok önemli bir hususa dikkat çekmek istiyorum. 23 Haziran'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri tekrarlanacak. Tüm dünyanın gözü bu seçimlerde. Kendi işlerini bıraktılar, kendi ülkelerinde her türlü hukuksuzluğa imza atanlar son günlerde farklı konulardan ülkemizi hedef almaya başladılar.

- Ellerinden geleni artlarına koymayacaklarını hepimiz biliyoruz. Bu hassas süreçte bizlere düşen milletin emanetine sahip çıkmaktır.

- 23 Haziran'dan önce herkesin bulunduğu makama uygun davranmasını istiyorum.

- TÜSİAD YİK Başkanı Tuncay Özilhan'ın buram buram demokrasi hazımsızlığı kokan, üstüne bir de Türkiye'yi karalamak için istatistik cinliğine başvuran konuşmasını üzüntüyle dinledim.

- Şunu bilin ki Türkiye'yi dışarıdan vuranlar vurmaya çalışıyor ama içeriden vuranlara bunun hesabını sormasını da bilirim.

- Ben sizin 17 yıl önceki durumunuzu da biliyorum, bugünkü durumunuzu da biliyorum. Gerekirse bunu teşhir de ederim.

- Bu dolarlar sizi kurtarmaz, bu millet sizi kurtarırsa kurtarır.

Tuncay Özilhan, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Toplantısındaki konuşmasında "Yıllardır seçim maratonlarından hepiniz yorgun düştük. Enerjimizi önünüzdeki 30 yılı konuşmaya derinde yatan sorunları konuşmaya ayırmalıyız. 31 Mart demokrasi sınavı oldu. Bu sınavda kimin ne not aldığını ileride tarih yazacaktır" ifadelerini kullanmıştı.