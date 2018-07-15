Erdoğan: Türkiye'yi istedikleri gibi yönetenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Yeni yönetim sistemiyle, Türkiye'yi istedikleri gibi yönetenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına verilen yemekte konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Aslında bugün buradaki bu buluşma tüm şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle birlikte olma arzumuz çok çok büyük. Sadece Fırat Kalkanı harekatında 3 bin DEAŞ'lıyı Zeytin Dalı Harekatın'nda 4 bin 600'e yakın PKK ve PYD'liyi etkisiz hale getirdik.

Bu yıl sınırlarımız içinde ve Kuzey Irak'taki operasyonlarda etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı 1400'e yaklaştı.

Milletimizi kalkındırmak için kullanmamız gereken kaynaklarımızı terörle mücadeleye tahsis etmek zorunda kalıyoruz. Daha düne kadar yapılamaz denilen, başarılamaz denilen nice işin üstesinden geldik geliyoruz.

Son yıllarda terörle mücadele stratejimizi değiştirdik. Artık tehlikenin kapımıza dayanmasını beklemiyoruz.

Yeni yönetim sistemiyle, Türkiye'yi istedikleri gibi yönetenlerin bir kozlarını daha ellerinden aldık.

FETÖ'nün arkasından gelenler bitmez. Onların girdiği bütün hücreleri keşfederek söküp atacağız. Durmak yok."