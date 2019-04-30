Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi çökmeye mahkumdur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan F-35 ve S-400 krizine ilişkin, 'F-35'ler konusunda da benzer dayatmaya maruz kalıyoruz. Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 14. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda açıklamalarda bulundu.

F-35 ve S-400 tartışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Hava savunma sistemlerine ihtiyaç duyduğumuzda ilk başvurduğumuz yer müttefiklerimiz olmuştur. Bu yöndeki taleplerimiz ya tümden cevapsız kalmış ya da işi yokuşa sürme anlamına gelen şartlar önümüze konmuştur. Rusya ile vardığımız S-400 anlaşmasının gerisinde işte böyle bir süreç vardır" dedi.

ABD ile yaşanan F-35 krizine de değinen Erdoğan, "F-35'ler konusunda da benzer dayatmaya maruz kalıyoruz. Bizi dışlamaya çalışanların bu işin sonunun nereye varacağını göremediklerini görüyoruz. Türkiye'nin dışlandığı F-35 projesi tamamen çökmeye mahkumdur. Bugün Türkiye, silahlı ve silahsız insansız hava araçları konusunda dünyada söz sahibi bir konuma gelmiştir. Şimdi biz kendi milli muharebe uçağımızı üretecek adımları da hızla atmaya başladık. İnşallah, Hava Kuvvetlerimizin bundan sonraki filolarında ağırlık kendi milli muharebe uçaklarımızdan oluşacaktır" ifadelerini kullandı.