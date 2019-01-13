Erdoğan: Türkiye-Katar işbirliği güçlenmeye devam edecek

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde yaptığı konuşmada 'Türkiye-Katar işbirliği güçlenmeye devam edecektir. Üstesinden gelinen her bir badire iki ülkenin kardeşliğini perçinlemiştir' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Karasu ilçesinde düzenlenen BMC Gelecek 50 Yıl Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

​"Ne dediler, 'Türkiye battı, bitti, yatırımlar, üretim durdu.' Hepsine inat yatırımlar da, üretimler de devam ediyor.

İsteseniz de istemeseniz de bu millet, bu ülke dimdik ayaktadır ve dimdik ayakta olarak da yoluna devam edecektir."

'KATAR-TÜRKİYE İŞBİRLİĞİ VAR'

"Burada Katar-Türkiye işbirliği var. Bu işbirliği kazan-kazan prensibine göre geleceğe yönelik örnek bir adımdır.

Türkiye-Katar işbirliği güçlenmeye devam edecektir. Üstesinden gelinen her bir badire iki ülkenin kardeşliğini perçinlemiştir.

15 Temmuz darbe girişiminden ağustos ayında yaşanan kur saldırılarına kadar hemen her konuda Katarlı kardeşlerimizin ülkemizle sergilediği dayanışmayı asla unutmadık, unutmayacağız. Bundan sonra da savunma sanayinden ticarete, turizmden enerjiye kadar Türkiye-Katar iş birliği güçlenmeye devam edecektir."

'KENDİLERİ CAYIR CAYIR AFYON EKİYORLARDI'

"İçinde yaşadığımız çalkantılı süreçte kimi toplumlar para gücüyle emniyet alabileceklerine inanabilir. Ama bizim sorumluluklarımız itibariyle böyle bir hakkımız ihtimalimiz yoktur. Türkiye askeri kapasitesiyle siyasi, ekonomik ve diplomatik olarak güçlü olmak zorundadır.

Bize bir zamanlar afyon ekimini yasaklayanlar kendileri cayır cayır afyon ekiyorlardı. Yeniden kenevir ekimi süreci başlatalım çünkü kenevir ekiminin çok farklı alanlarda, çok farklı faydalarının olduğunu da göreceğiz. Şimdi bu süreci başlatacağız."