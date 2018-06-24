Erdoğan: Türkiye adeta demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra 'Bu seçimle beraber Türkiye adeta demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz, ilk defa tabii ki bizlere nasip oluyor' açıklamasında bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, oyunu kullandıktan sonra kısa bir açıklama yaptı.

"Türkiye genelinden aldığım bilgiler katılımın yüksek olduğunu söylüyor. Son seçimlerde yüzde 85'i aşan katılımın Türkiye'deki demokrasinin olgunluğun ne denli ileride olduğunu gösteriyor" diyen Erdoğan, "Fakat bu seçimin bir başka özelliği var. Bu seçimle beraber Türkiye adeta demokratik bir devrimi gerçekleştiriyor. Başkanlık sistemine geçişimiz, ilk defa tabii ki bizlere nasip oluyor. Artık Türkiye, muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkmada çıtayı ciddi manada yükseltiyor" ifadelerini kullandı.