Erdoğan Trump'la görüşeceği zamanı açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko ile görüşmesinin ardından düzenlenen basın toplantısında "Kırım'ın ilhakını tanımayacağız" dedi ve Trump ile 10-11 Kasım'da Paris'te yüz yüze görüşeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ile bir araya geldi. Basına kapalı yapılan Mabeyn Köşkü'ndeki baş başa görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Düzenlenen basın toplantısında konuşan Erdoğan "Terör örgütleri bir an önce Münbiç'ten çıkmalı" dedi. ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa'nın başkenti Paris'te yüz yüze görüşeceklerini belirten Erdoğan, "Belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı" dedi.

Erdoğan, Türkiye'nin Kırım'ın ilhakını tanımayacağını söyledi ve şöyle devam etti:

"Kırım'ın yasa dışı ilhakını tanımadığımızı ve tanımayacağımızı tekraren vurguladık. Ülkemiz, Ukrayna'daki reform sürecini gönülden desteklemektedir. Reformların başarıya ulaşması, tüm bölgenin yararına olacaktır. Ukrayna'nın doğusundaki çatışmaların da bir an evvel barışçıl ve diplomatik yöntemlerle çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz. İkili ve heyetler arası görüşmelerimizde bölgesel sorunları da ele alma fırsatımız oldu. Bu vesileyle Ukrayna'nın egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve siyasi birliğinin korunmasına dair tutumu güçlü bir şekilde yineledik. 15 Temmuz'un ardından Ukrayna makamları, dostluğumuzun gereğini yaparak desteklerini göstermişlerdir Önümüzdeki dönemde de Ukrayna'daki FETÖ varlığının tümüyle ortadan kaldırılması için iş birliğimizin devam edeceğine inanıyorum."