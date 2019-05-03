Erdoğan: Trump’a ortak komisyon teklif ettim, Putin’le de paylaştım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin MYK toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'a yaptığı S-400 teklifini açıkladı, Putin'e de bu teklifi anlattığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, salı akşamı yapılan MYK toplantısında ABD Başkanı Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le yaptığı telefon görüşmeleri hakkında kurmaylarına bilgi verdi.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, Erdoğan, Trump’a, Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma sistemine ilişkin içinde NATO’dan bir temsilcinin de bulanacağı ortak bir komisyon kurulması önerisini yaptığını anlattı. AKP kaynakları, Trump’ın bu öneriye ‘sıcak baktığını’ ancak ABD yönetiminde olumsuz yaklaşan bir yapının bulunduğunu dile getirdi. MYK toplantısına, Putin’le yaptığı telefon görüşmesinden hemen sonra katılan Erdoğan, Putin’e Trump’la olan görüşmesini ve ABD’ye S-400 savunma sistemi konusundaki ortak komisyon önerisini anlattığını kaydetti.