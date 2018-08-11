Erdoğan: Trump 'Yarın 18.00'e dek göndereceksiniz' diye tehdit etti

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize'de partisinin il danışma meclisinde yaptığı konuşmada, ABD Başkanı Trump'ın, rahip Brunson için 'Yarın 18.00'e dek göndereceksiniz' diye tehditte bulunduğunu söyledi, 'Burası Çatladıkapı ülkesi mi ya' ifadesini kullandı. Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da suçlamalarda bulunarak 'Hâlâ koltuğu bırakmadın, şimdi de döviz baronlarının yanında yer alıyorsun' dedi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rize'de partisinin il danışma meclisinde konuştu. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle: Rize'nin uşakları, Rize'nin kadınları bugün yine bir başka güzel.

Döviz kurlarındaki dalgalanma bahane, biz meselenin dolar olmadığını biliyoruz, bunlar ülkemize açan ekonomik savaşın kurşunları, gülleleri, füzeleri... Önlem aldık ama aslolan ekonomik savaşı açan elleri kırmaktır.

Sanıyorlar ki diz çökeceğiz, teslim olacağız.

Ey Kılıçdaroğlu sana ne oluyor? Kılıçdaroğlu ağzınla kuş tutsan avucunu yalarsın… Sen sanıyormusun ki döviz baronlarının yanında yer aldığında sana paye verecekler...

Hâlâ koltuğu bırakamadın ama koltuk seni bıraktı, şimdi de döviz baronlarının yanında yer alıyorsun, sana ne gelecek onlardan?

(Erdoğan'dan Trump'a) Tehdit ediyor ya, (Brunson'ı) yarın saat 18.00'e dek göndereceksiniz diye, burası Çatladıkapı ülkesi mi ya, burası Türkiye, ne yapıyorsunuz...

Batan, çöken, krize giren bir ülke yok, işadamlarıyla sendikalarla her gün oturup konuşuyoruz, ama bizim işadamlarımız Kılıçdaroğlu değil, onun gibi batmış değil...

İktidarıyla muhalefetiyle, bizi seveniyle sevmeyeniyle hepimiz aynı gemideyiz; bu gemi yürüdüğünde hep birlikte kazandığımız gibi, delinip su aldığında da hepimiz aynı akıbete düçar olacağız...