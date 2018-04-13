Erdoğan, Trump ve Putin'le yaptığı görüşmelere ilişkin konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Putin ile yaptığı görüşmelere ilişkin konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yaptığı görüşmelere ilişkin, "Gerek Putin gerek Trump ile yaptığımız görüşmeler ağırlıklı olarak Suriye içerikliydi. Suriye'deki gelişmeleri ele aldık. Suların ısınmasının doğru olmayacağını söyledik. Gelen Putin'in özel temsilcisine Doğu Guta'da çekilmiş elimizdeki videoları verdim. Sanki hava biraz yumuşaması durumu söz konusu" dedi.

"Sayın Trump ile de konuları etraflıca ele aldık" diyen Erdoğan, "Sürece yaklaşımlarını sergilerken kendilerine ifadem, kimyasal silahların kullanılması sürecine koalison tutumunun önemli olduğunu, bizim tutumumuzun kararlı olduğunu belirttim. Kimyasal silahlar konusunda sert bir tutumumuz var" ifadelerini kullandı.