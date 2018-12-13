Erdoğan tren kazasıyla ilgili 'sorumlular ortaya çıkarılacak' dedi ama...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçimlerden önce daha sinyalizasyon sistemi tamamlanmadan açılışı yaptırılan hatta meydana gelen hızlı tren kazasına ilişkin, 'Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır' dedi.

Ankara'da 9 kişinin ölümüne, 47 kişinin de yaralanmasına neden olan tren kazası sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk açıklama geldi.

"Kazada 9 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 47 vatandaşımız da yaralanmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına baş sağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" diyen Erdoğan, "Kaza ile ilgili adli soruşturma başlamış, 3 kişi gözaltına alınmıştır. Sorumlular ortaya çıkarılacak ve gereken her şey yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

Erdoğan kazanın sorumlularının ortaya çıkarılacağını söylerken, kaza sonrası soL'a konuşan Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı İsmail Özdemir, önemli bir ayrıntıya dikkat çekmişti.

Özdemir kazanın yaşandığı hattın erken açıldığını vurgularken, "Bunun nedeni de Haziran seçimlerin gelmesiydi, yani popülist şekilde açılış yaptı. Rayların döşenmesiyle hat bitti denildi. Sinyalizasyon bitmemişti. Bu kadar yoğun işletmeciliğin olduğu yerde sinyalizasyon sisteminin bitmesi gerekiyordu. Popülist politikalar sonucu hat teslimi erken şekilde ve geçici olarak yapıldı" dedi.

KUR, FAİZ İLE EKONOMİMİZE PRANGA VURMAK İSTEYENLERİ HÜSRANA UĞRATTIK

Saray'da düzenlenen "İkinci 100 Günlük Eylem Planı Tanıtım Toplantısı"nda konuşan Erdoğan'ın konuşmasından başlıklar şöyle:

Bir taraftan ülkemizin yeni yönetim sistemine geçişini, diğer taraftan ekonomik açıdan Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışan saldırılara karşı koyduk. İç ve dış kaynaklı tüm engelleme girişimlerine rağmen hamdolsun hedeflerimize ulaşma yönünde önemli aşama kaydettik. Kur, faiz ile ekonomimize pranga vurmak isteyenleri hüsrana uğrattık. Kurdaki dalgalanmayı dahi hükümeti yıpratmak için kullananların kursağında bıraktık. Siyaset simsarları, sözüm ona ekonomist ve köşe yazarları dillerini yutmuş durumda, çıt çıkmıyor.

24 MİLYAR LİRALIK 450 EYLEMİ BİTİRECEĞİZ

Aynı titizlikle çalışmaya devam edeceğiz. Projelerimizi kısa zamanda bitirerek milletimize olan vaatlerimizi yüzde 100 gerçekleştireceğiz. Ayrıca 24 milyar liralık 450 eylemi bitireceğiz. Öne çıkan projelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanlığı devleti temsilin yanı sıra yürütme lokomotifi, kamunun itici gücüdür. Bürokraside ataleti giderecek bazı adımlar atıyoruz.

GECİKEN ADALET ADALET DEĞİLDİR ANLAYIŞI ORTADAN KALKIYOR

Yargı ve soruşturmadaki hedef süreleri vatandaşlarımıza bildireceğiz. Hakim ve savcı yardımcılığı müessesini kazandırıyoruz. Hukuk muhakemeleri kanununu yeniden ele alan, yargı sürelerini kısaltan çalışma yapıyoruz. Geciken adalet adalet değildir anlayışı ortadan kalkıyor.

KİMLİK VE SÜRÜCÜ BELGELERİNDE RANDEVU SÜRESİ 60 GÜNDEN 10 GÜNE İNİYOR

İçişleri Bakanlığı terör örgütleri, düzensiz göçmen gibi konularla ilgilenmek Ağrı ve Iğdır'ın güvenlik duvarına güvenlik sensörü, kamera ve aydınlatma kurduk. Mobil plaka tanıma sistemini 614'e çıkardık. Yaralama ve ölümlü trafik kazaları oranını yüze 2 düşürdük. Bu bakanlığımızın 15 ayrı hizmetini elektronik devre üzerinden sunduk. Uyuşturucu ile mücadele için 81 ilimizi kapsama aldık. 31 ilde daha narkotimler kurduk. 112 merkezlerinin sayısını 32'den 42'ye çıkardık. Düzensiz göçe karşı Iğdır, Kırıkkale, İstanbul ve Kocaeli'de geri gönderme sistemi kurduk. İran, Ağrı, Iğdır sınırında 35 km sınır aydınlatması, güvenlik sistemi, kamera aydınlatmayı daha devreye alıyoruz. 112 acili 44 ile çıkarıyoruz. Yaşam tüneli gibi farkındalık projelerini hayata geçirerek trafik kazalarını yüzde 1 oranında azaltmayı hedefliyoruz. Yeni randevu ssitemini devreye alıyoruz ve kimlik, sürücü belgesi için randevuyu 60'dan 10 güne indiriyoruz.

AKM'NİN İHALESİ OCAK AYINDA YAPILACAK

23 ilde 30 kütüphaneyi millet kıraathanesine dönüştürdük. Şanlıurfa Göbeklitepe'nin ziyarete açılması amacının sonuna geldik. Batman, Diyarbakır, Çanakkale, Muğla'da 5 tematik müzeyi açtık. İstanbul'da kültürel mirasımızı korumaya yönelik çalışmaları yaptık. AKM'nin de Ocak ayında ihalesi yapılmak sureti ile hemen temeli atılacak ve dev AKM'yi inşallah dünyaya örnek opera merkezi haline getireceğiz.

SAĞLIK MARKET ÇALIŞMALARINI TAMAMLADIK

Sağlık Bakanlığımız ile anne ölüm oranının düşürülmesi sağlandı. Sağlık market uygulamasını hayata geçirdik. Devlet hastanesi, üniversitede mahalle caddedeki marketten malzemeleri almayacağız. Her şey sağlık markette... Bakanımızda burada yanlışı yapanların canını yakarız. Şahit olduğum için özellikle bu adımı attık. Önemli bir hastane... Hasta şunu söyledi; Cumhurbaşkanım şunu görüyor musun büyük bir marketin torbası, bunun içinde saf malzemeleri var hastane halletmedi. Oğlumu gönderdim aldım... Ya bize bu yakışır mı? Biz sağlıkta tarihte görülmemiş mücadele verdik. Nereden nereye geldik... Denizleri geçip derede boğuluyoruz.