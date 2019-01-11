Erdoğan Trabzon adaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon’da partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.
Trabzon Büyükşehir Belediye başkanlığına Murat Zorluoğlu’nu aday gösterdiklerini açıklayan Erdoğan, Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerinde MHP’nin adayını destekleyeceklerini söyledi.
Erdoğan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “Sadece kendi seçmenimizi, sadece bize oy verenleri değil 81 milyonun tamamını kucakladık. Hiç kimsenin hayat tarzına, giyinişine, terörü kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmedik” diye konuştu.
Erdoğan “Bir alanda maalesef arzu ettiğimiz değişimi gerçekleştiremedik. Ülkemizdeki muhalefetin zihniyeti. Onda başarısız olduk” ifadesini kullandı.
504 bin AKP üyesinin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadıklarını söyleyen Erdoğan “Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon içinde 220 bin AK Parti üyesi var. Bu seçimde bir milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız” dedi.
Erdoğan’ın açıkladığı Trabzon adayları şöyle:
Trabzon Büyükşehir Belediyesi - Murat Zorluoğlu
Akçaabat - Osman Nuri Ekim
Araklı – Recep Çebi
Arsin – Muhammet Sait Gürsoy
Beşikdüzü – Harun Demirci
Çaykara – Hanefi Tok
Dernekpazarı – Mehmet Aşık
Düzköy - Yılmaz Ankara
Hayrat – Salih Öztel
Köprübaşı – Ali Aydın
Maçka – Koray Koçhan
Of – Salim Salih Sarıalioğlu
Ortahisar – Ahmet Metin Genç
Sürmene – Rahmi Üstün
Tonya – Osman Beşel
Vakfıkebir – Muhammet Balta
Yomra - İbrahim Sağıroğlu
Çarşıbaşı – Mümin Nuhoğlu (MHP adayı)
Şalpazarı – Refik Kurukız (MHP adayı)