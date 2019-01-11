Erdoğan Trabzon adaylarını açıkladı

Trabzon belediye başkan adaylarını açıklayan Erdoğan, iki ilçede MHP adayını destekleyeceklerini duyurdu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Trabzon’da partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı.

Trabzon Büyükşehir Belediye başkanlığına Murat Zorluoğlu’nu aday gösterdiklerini açıklayan Erdoğan, Çarşıbaşı ve Şalpazarı ilçelerinde MHP’nin adayını destekleyeceklerini söyledi.

Erdoğan aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada “Sadece kendi seçmenimizi, sadece bize oy verenleri değil 81 milyonun tamamını kucakladık. Hiç kimsenin hayat tarzına, giyinişine, terörü kutsamadığı sürece siyasi görüşüne müdahale etmedik” diye konuştu.

Erdoğan “Bir alanda maalesef arzu ettiğimiz değişimi gerçekleştiremedik. Ülkemizdeki muhalefetin zihniyeti. Onda başarısız olduk” ifadesini kullandı.

504 bin AKP üyesinin seçmen kütüklerinde kaydını bulamadıklarını söyleyen Erdoğan “Bir önceki seçime göre ilçe değiştiren 1,5 milyon içinde 220 bin AK Parti üyesi var. Bu seçimde bir milyon gencimiz ilk defa oy kullanacak. Seçmen kütüklerinde isimleri yer almayan üyelerimizin adreslerini bulup kayıtlarını yaptıracaksınız” dedi.

Erdoğan’ın açıkladığı Trabzon adayları şöyle:

Trabzon Büyükşehir Belediyesi - Murat Zorluoğlu

Akçaabat - Osman Nuri Ekim

Araklı – Recep Çebi

Arsin – Muhammet Sait Gürsoy

Beşikdüzü – Harun Demirci

Çaykara – Hanefi Tok

Dernekpazarı – Mehmet Aşık

Düzköy - Yılmaz Ankara

Hayrat – Salih Öztel

Köprübaşı – Ali Aydın

Maçka – Koray Koçhan

Of – Salim Salih Sarıalioğlu

Ortahisar – Ahmet Metin Genç

Sürmene – Rahmi Üstün

Tonya – Osman Beşel

Vakfıkebir – Muhammet Balta

Yomra - İbrahim Sağıroğlu

Çarşıbaşı – Mümin Nuhoğlu (MHP adayı)

Şalpazarı – Refik Kurukız (MHP adayı)