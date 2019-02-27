Erdoğan: Tökezlersek İslam düşmanları zincirlerinden boşalmışa döner

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Saray'da kabul ettiği Doğu ve Güneydoğu Anadolu'dan 'kanaat önderleri'yle buluşmasında 'Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Beştepe'de bir araya geldiği "Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinden bazı kanaat önderleri"ne hitaben yaptığı konuşmada "Biz tökezlersek Avrupa'dan Amerika'ya kadar tüm Batı'da yükselişe geçen İslam düşmanları adeta zincirlerinden boşalmışa döner" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AKP Sözcüsü Ömer Çelik ve eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun da katıldığı toplantıda Erdoğan'ın yaptığı konuşmadan satırbaşları Anadolu Ajansı tarafından şöyle aktarıldı: