Erdoğan THK'yi 'masaya yatıracağız' dedi, belediyelerde yeni kayyumların sinyalini verdi

Rusya ziyareti dönüşünde uçakta soruları yanıtlayan Erdoğan, THK’yi hedef aldı, belediyelerde yeni görevden almaların olabileceği sinyali verdi. Erdoğan, ‘Su-57’ler F-35’lere alternatif mi’ sorusuna da ‘Neden olmasın boşuna gelmedik buraya’ diye yanıt verdi.

Rusya ziyaretinden dönüşünde uçakta soruları yanıtlayan AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, F-35 savaş uçaklarının yerine Su-57’lerin alternatif olup olmadığına ilişkin soruya “Neden olmasın? Boşuna gelmedik buraya” diye yanıt verdi. Erdoğan ABD’nin F-35’lerle ilgili nihai kararını beklediklerini söyledi.



Orman yangınlarıyla ilgili bir soruya yanıtında Türk Hava Kurumu’nun “mezarlığa dönüştürüldüğünü” ileri süren Erdoğan, kurumu önümüzdeki günlerde “masaya yatıracaklarını” söyledi:

" Türk Hava Kurumu'nun arkasında kim var? CHP'li milletvekili. Onun arkasında CHP. Bunu savunuyorlar ve 'Bakanlık neden Türk Hava Kurumu ile çalışmıyor?' diyorlar. Yahu bu adam zaten mezarlığa dönüştürmüş Türk Hava Kurumu'nu. Oradaki uçakların motorları, pervaneleri yok. Yani rezillik diz boyu. Şimdi büyük ihtimalle şurada birkaç gün içerisinde orayı da masaya yatıracağız. Yani bu Türk Hava Kurumu ile bir yere varamayız."

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'GÖNLÜM İDAMDAN YANA'

Erdoğan kadın cinayetleriyle ilgili soruya yanıtında ise yine idamı gündeme getirdi. Kadın cinayetlerinin önlenmesine dair bir cümle kurmayan Erdoğan, idam karşıtlarına ise “hadi gidin şu savaşları durdurun bakalım durdurabiliyor musunuz?” sözlerini yöneltti:

“Burada benim gönlüm açık ve net söylüyorum idamdan yanadır. … Ondan sonra çıkıyor bazıları da insan hakları mücadelesi veriyor. Can bu kadar basit mi? 'Efendim işte insan hakları bilmem nesi bunu kabullenmez' diyorlar. … O zaman bütün bu insan hakları savunucularına sormak lazım; hadi gidin şu savaşları durdurun bakalım durdurabiliyor musunuz? Buralarda bunca insanlar öldürülüyor durdurabiliyor musunuz? Şimdi Suriye'de sadece son günlerde 500 sivil öldürüldü. Haydi gidin durdurun. Varil bombaları atılıyor. Arakan'da ne yaptınız? Hiç.”



'BELEDİYE BAŞKANLARINA YENİ SORUŞTURMALAR GELİYOR'

Belediyelere kayyum atamalarıyla ilgili konuşan Erdoğan, Adalet Bakanı’na adaylarla ilgili soruşturmaların seçim öncesi bitirilmesine dair bir çalışma yapılması talimatı verdiğini söyledi.

Erdoğan belediye başkanları hakkında yeni soruşturmalar olacağını söyledi:

“Benim seçim öncesi kampanyalarda söylediğim şeyler var. Siz zannediyor musunuz şu anda belediye başkanı olanların birçoğu hakkında herhangi bir soruşturma, kovuşturma veyahut mahkeme dosyaları çıkmayacak. Çıkacak. Bunlar bizim duygusal olarak vereceğimiz kararlar değil. Yargı verecek kararları. Yargı ne karar verirse verecektir.”

İDLİB'DEKİ GÖZLEM NOKTALARI 'AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK'

Erdoğan İdlib’deki gözlem noktalarının “aynı şekilde devam edeceğini” söyledi:

“Biz terör örgütlerinin tamamına karşı mücadelede kararlıyız. DEAŞ, PYD-YPG, HTŞ; hepsi bertaraf edilmelidir. Bu konuda taviz vermeyiz. 12 gözlem noktamız İdlib'de çok önemli bir vazife icra ediyor. Görevlerine aynı şekilde devam edecekler. 16 Eylül'de Ankara'da yapacağımız Üçlü Zirve'de bu konuları da Sayın Putin ve Sayın Ruhani ile ele alacağız.”



ABD İLE 'GÜVENLİ BÖLGE': SÜREÇ BİR ŞEKİLDE İŞLİYOR

Erdoğan, ABD ile Suriye’de oluşturulması görüşülen “güvenli bölge” için kurulan ortak harekat merkezinin yakında ortak devriyelere başlayacağını söyledi.



ABD ile "güvenli bölge"nin derinliğine dair tartışmalara ilişkinse şunları söyledi:

“Fırat'ın doğusu konusu özellikle Sayın Trump'ın çok iddialı bir çıkışıydı. Fakat o iddialı çıkıştan sonra maalesef Trump bu işin üzerinde duramadı. Hep Obama'ya yüklendi; yani 'biz bu bedeli onlardan dolayı ödüyoruz' dedi. Tamam da onlar geçti, şimdi sıra sende, ne yapacaksan yap. Ama yapamadı. Adamlarını gönderdi, bizim arkadaşlarla görüşmeler oldu. Bütün bu görüşmelerden sonra en sonunda onlar Obama'nın söylediği 20 milin dışında bir teklifle arkadaşlarımızın karşısına geldiler. Yani derinliği daha da daralttılar. Bunun üzerine ben Hulusi Paşa ve ekibine dedim ki 'burada bunu şöyle böyle yapmanıza gerek yok. Biz bunu bu şekilde bir başlatalım ve bu süreci sürdürelim.' 'Daha sonra da zaten gereği yapılır' dedik ve adımı attık. Şu anda bu süreç bir şekilde işliyor ama biz tabi asla rehavete kapılıp da hazırlıklarımızı bir kenara koymadık. Şu anda bütün sınır boylarında hazırız.”

Erdoğan “güvenli bölge” konusunun 16 Eylül’de yapılacak Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirvesi'nde de gündeme geleceğini söyledi.