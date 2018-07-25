Erdoğan teyzesinin oğlunu bakan yardımcısı yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, teyzesinin oğlu olan İbrahim Er'i Milli Eğitim Bakanı yardımcılığına atadı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aile için devlet görevlisi atamalarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teyzesinin oğlu olan İbrahim Er, Milli Eğitim Bakanlığı bakan yardımcılığı görevine getirildi.

25 Mayıs 1968 Rize doğumlu olan İbrahim Er, Danıştay üyesi olarak görev yapıyordu.

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi Bölümü’nden de mezun olan MEB Bakan Yardımcısı İbrahim Er, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Genel Müdürü olarak görev yaptı. İKGM’de çalışırken 2 Mart 2011’de Danıştay üyeliğine seçilen Er, Danıştay 1. daire üyesi olarak çalışırken Milli Eğitim Bakanlığına 25 Temmuz 2018 tarihi itibari ile Bakan Yardımcısı oldu.

ESKİ CUMHURİYET MUHABİRİ BAŞDANIŞMAN

Öte yandan Erdoğan'ın başdanışmanı olarak atanan Fecir Alptekin, bir dönem Cumhuriyet Gazetesi'nde görev yapmıştı.

Fecir Alptekin 2006 yılından bu yana çalıştığı Turkuvaz Medya Grubu'nda Kurumsal İletişim Grubu Başkanlığı görevini de yapmaktaydı.