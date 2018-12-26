Erdoğan tehdit etti, Hulusi Akar harekete geçti: Özgür Özel hakkında suç duyurusu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine hakaret ettiği iddiasıyla CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hulusi Akar'a yönelik sözleri nedeniyle hedef aldığı ve 'Bunlara gerekli dersleri yargıda vermek zorundayız. Bunlar ancak o dilden anlarlar. Önce tazminat, ardından ceza" dediği Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP'li Özgür Özel hakkında suç duyurusunda bulundu ve tazminat davası açtı.

NE OLMUŞTU?

Milli Savunma Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında konuşan Özgür Özel, Hulusi Akar'ı sert sözlerle eleştirmiş, Akar'ın Ergenekon davası döneminde arkadaşları tutuklanırken yükseldiğini, arkadaşlarını ziyaret bile etmediğini söylemişti.

Özel, Akar'ın, "1923, değerlerimizden kopma dönemidir" diyen; Atatürk'e "firavun" diyen Nuri Pakdil'i ve "TSK'ye hakareti alışkanlık haline getiren" Akit gazetesi yazarı Mehtap Yılmaz'ı ziyaret ettiğini söylemişti.