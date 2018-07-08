Erdoğan taziye açıklaması yaptı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen tren kazasıyla ilgili yayın yasağı getirilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan kazayla ilgili taziye mesajı yayımladı.

Çorlu'daki tren kazasıyla ilgili haberlere yayın yasağı getirilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bir taziye mesajı yayımladı.

Erdoğan taziye mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bu akşam meydana gelen tren kazası, milletçe hepimizi derinden üzmüştür. Kazanın hemen ardından, devletimiz ilgili tüm birimlerini ve tüm imkanlarını seferber etmiştir. Yolcu trenindeki bazı vagonların raydan çıkması neticesinde meydana gelen kaza, her boyutuyla soruşturulmaktadır. Elim kazada hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.”