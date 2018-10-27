Erdoğan tarafından üst düzey göreve atananlar yaşa takılmıyor

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu tartışılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından üst düzey kamu görevlerine atananlara ikramiyelerinin hemen ve üstelik bir kat fazlasıyla ödenmesinin öngörüldüğü ortaya çıktı.

Emeklilikte yaşa takılanlar sorunu tartışılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından üst düzey kamu görevlerine atananlara ikramiyelerinin hemen ve üstelik bir kat fazlasıyla ödenmesinin öngörüldüğü ortaya çıktı. Söz konusu düzenleme 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde öngörülüyor.

5434 sayılı Emekli Sandığı Yasasının 89’ncu maddesinde emekli ikramiyesi ödenebilmesi için emekli aylığının bağlanmış olması koşulu aranıyor. Bu maddeye göre emeklilikte yaşa takılanlara ikramiyeleri de emekli aylıkları bağlandıktan sonra ödeniyor. Ancak bu kural Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından kamu görevlileri arasından atanan kurum, kurul, daire başkanları, KİT’ler ve bağımsız kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, genel müdürleri, bakanlık müfettişleri gibi üst düzey görevliler için geçerli değil.

3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde, bu durumda olanların ikramiyelerinin hemen ve üstelik yüzde 30-40-50 oranlarında artırımlı ödenmesi öngörülüyor. Dahası, bu oranların Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar da artırılabileceği öngörülüyor.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6’ncı maddesi (3) sayılı fıkrası aynen şöyle:

“(3) Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine kamu görevlileri arasından atananlardan görev süresi sona eren veya en az bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alınanlardan, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik ikramiyeleri;

a) Yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde otuz,

b) Yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok, altı yıldan az (altı yıl dâhil) kalmış olanlara yüzde kırk,

c) Yaş haddinden emekliliğine altı yıldan fazla kalmış olanlara yüzde elli

fazlasıyla ödenir, bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar arttırılabilir."