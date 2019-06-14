Erdoğan Suriye’yi suçladı, ’sessiz kalmayız’ dedi

Erdoğan Suriye'ye ilişkin ‘Rejim İdlib'deki gözlem kulelerine saldırılarını devam ettirirse sessiz kalmayız’ dedi. CHP'lilerin İstanbul Adliyesi'ne giderken çekilen görüntülerinin İl Seçim Kurulu kararını değiştirmeye yönelik girişimler olarak yansıtan haberlere ilişkin ise Erdoğan 'Medya olarak siz görevini yaptınız, bundan sonra kararı YSK verecek' dedi.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK gözlem noktalarına düzenlenen saldırıyla ilgili Suriye hükümetini suçladı. Dün Rusya Savunma Bakanlığı, Türkiye’nin verdiği koordinatlar doğrultusunda gözlem noktalarına saldıran cihatçılara karşı operasyon düzenlendiğini açıklamıştı.

Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareketinden önce Atatürk Havalimanı’nda basın toplantısı yapan Erdoğan "(İdlib) Rejim, eğer burada gözlem kulelerine saldırılar vesaire, bunları devam ettirecek olursa sessiz kalmamız mümkün olmaz" dedi.

İdlib’de Soçi Mutabakatından ve Putin ile görüşmelerin ardından “silahların sustuğu bir an” olduğunu söyleyen Erdoğan şöyle konuştu:

“Ama ardından yine bazı arzu edilmeyen gelişmeler oldu. Sürecin üzerinde bütün ekiplerimiz duruyor. Bütün gözlem, gözetleme, bütün bu kulelerden bölgeyi bizler takibe aldık, takip ediyoruz. Tabii yaralılarımız oldu birkaç tane şehidimiz de oldu ama bunların bedelini, faturasını karşı tarafa çok ağır ödettik. Ancak rejim bizim bu gözlem kulelerine bazı saldırıları devam ettirecek olursa, bu yanlışa hala inatla devam edecek olursa, bizim burada sessiz kalmamız olmaz. Gereğini de yaparız.”

Erdoğan “varil bombaları ile fosfor bombaları ile bu bölgeye saldırıların” olduğunu ileri sürerek “Buna da sessiz kalamayız çünkü biz bu bölgede artık halkın sesine kulak veriyoruz. Bizim Suriye'de yaşayan kardeşlerimiz ne diyor? 'Türkiye gelsin' diyor” dedi.

Erdoğan “Ayrıca biz bir de Adana mutabakatını bir kenara koyamayız” dedi.

İMAMOĞLU-YILDIRIM CANLI YAYINI

Basın toplantısında Erdoğan’a Pazar günü Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım’ın katılacağı ortak canlı yayın da soruldu. Erdoğan “son kırılma noktası olan pazar günü, bir haftaya da çok ciddi bir ışık verecektir diye inanıyorum" dedi.

Erdoğan, İmamoğlu’nun Ordu Valisine hakaret ettiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak “Vali Bey şu anda valilik olgunluğu içerisinde süreci işletiyor. Valimiz inanıyorum ki seçim sonrası da bu işin takipçisi olacaktır” dedi.

Erdoğan İmamoğlu için “Demek ki Belediye Başkan Adayı olarak henüz bu devleti tanımamış” dediği konuşmasında "Artık seçimden sonraki süreçtir ama kim bilir bundan sonra da daha neler çıkacak?” diye konuştu.

ASKERLİK YASASI: 'AB KRİTERLERİNDE VAR'

Yeni askerlik yasası hakkında ise Erdoğan ordunun küçültülmesi ve profesyonel orduya geçişin eskiden beri konuşulduğunu söyledi.

Erdoğan “Ordumuz da hiçbir zaman durmamıştır. Çalışmalarını onlar da bu istikamette sürdürmüşlerdir. Bir yere de gelinmiştir. Hatta 2014 sonuna kadar da atılması gereken adım, ordunun sivilleşmesi süreciydi. AB kriterleri içinde bir de bu var” dedi.

'ÜCRET TAZELENMESİ OLACAK'

Erdoğan “'Efendim sayılar azalıyor, halimiz ne olacak?'. Çok açık, net. Şimdi sürekli olarak ücret tazelenmesi olacak. 12 ay içinde sürekli her ay, askere alma diye bir durum söz konusu olacak. Sayıda azalma diye bir şey söz konusu değil" dedi.

Erdoğan “Rakamlar üzerinde konuşanlar oluyor '30 bin lira fazla oldu'. El insaf. Bu gelen rakam ile bir defa bütün o ödenen aylıklar, maaşlar buradan ödeniyor. Böyle bir şey yoktu bugüne kadar” diye konuştu.

İSTANBUL'DA SEÇİM MİTİNGİ

İstanbul’da seçim mitingi yapıp yapmayacağına ilişkin soruya ise Erdoğan’ın yanıtı “Kalan son haftaya girerken bu tür halkla kucaklaşma toplantıları yapmayacağımı kimse söyleyemez” oldu.

CHP’LİLERİN İSTANBUL ADLİYESİ’NE GİTMELERİ

Yandaş medyada yer alan CHP’li yöneticilerin İstanbul Adliyesi’ne giderkenki görüntülerini “İl Seçim Kurulu’nun kararını değiştirmeye yönelik girişimler” olarak gösteren haberlerle ilgili soru üzerine Erdoğan “Artık bununla ilgili sizler zaten medya olarak görevini yaptınız ve süreci takip noktasında da en isabetli kararı bundan sonra verecek olan YSK'dır" dedi. Erdoğan şöyle konuştu: "Artık kim kimle el ele kol kola dolaşıyor, kim kiminle nerede görünüyor bunları da bütün görsel medyada yayınladınız. Yazılı medyada da yayınlandı. Benim ilgi alanım olsa ben diyeceğim ki şunu yaptım yaparım ama bu benim ilgi alanım değil. İlgi alanı olan Yüksek Seçim Kurulu’dur. Sizler de medya olarak burada gerekli olan görüntülemeyi her şeyi yaptınız. Ben inanıyorum ki Yüksek Seçim Kurulu da burada gerekli olan adımı atacaktır."