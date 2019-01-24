Erdoğan: Suriye'de işgal derdimiz yok ama biz buraya nereden geldik?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin, 'Bizim Suriye'de işgal derdimiz yok. Bize vatan topraklarımız yeter. Ama biz buraya nereden geldik? Biz buraya 20 milyon kilometrekarelik topraklardan kaybede kaybede 780 bin kilometrekareye geldik' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda düzenlenen Milli Harita Uygulaması tanıtım töreninde açıklamalarda bulundu.

Suriye'deki gelişmeleri ve Rusya ziyaretini değerlendiren Erdoğan, "Dün Rusya seyahatimizin ana ekseninden birini Suriye oluşturuyordu. Attığımız adımlar bunun için. Oradaki huzuru nasıl sağlarız? Afrin'de nasıl sağlarız? İdlib'de nasıl sağlarız? Cerablus'ta nasıl sağlarız? Suriye'nin özellikle bize yakın olan bölgesinde ki sayın Trump'ın ifadesiyle o 20 mil derinlikte bunu nasıl sağlarız? Bütün bu çalışmalarımız bunun için. Yoksa bizim Suriye'de işgal derdimiz yok. Bize vatan topraklarımız yeter. Ama biz buraya nereden geldik? Biz buraya 20 milyon kilometrekarelik topraklardan kaybede kaybede 780 bin kilometrekareye geldik. Biz kabile devleti değildik. Ve şu anda da biz kabile devleti değiliz. Topraklarımızda en ufak bir parselasyona müsaade etmeyiz. Açık söylüyorum, Suriye'de insani amaçlarla bulunan tek ülke Türkiyedir" ifadelerini kullandı.

Venezuela'daki darbe girişimine ilişkin de üstü kapalı bir açıklama yapan Erdoğan, "15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşadık. Tüm dünyada darbe girişime karşıyız. Sandıktan gelene herkes saygı duymalıdır" dedi.