Erdoğan Suriye ile temas kurulduğunu ilk kez açıkladı: Düşmanımız bile olsa

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda Suriye ile bizim alt düzeyde dış politika yürütülüyor. İstihbarat örgütleri bu noktada illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, istihbarat birimlerinin Suriye ile alt düzeyde dış politika yürüttüğünü açıkladı.

"Şu anda Suriye ile bizim alt düzeyde dış politika yürütülüyor" diyen Erdoğan, "İstihbarat örgütleri bu noktada illa liderler ne yapıyorsa biz de onu yaparız havasında olamaz. Liderler çoğu zaman devreden çıkabilirler, istihbarat örgütleri bunu değerlendirir. Düşmanımız dahi olsa ipi tamamen koparmayacaksınız. Olur ki o ip size bir gün lazım olabilir. Bu geleneği siyasi tarihimizden baktığımızda değerlendirmek durumundayız. Biz Afrin'e, İdlib, Elbab'a, Cerablus'a girmişsek bu yatırımları yapıyorsak birilerinden bir şey gelecek için değil" ifadelerini kullandı.