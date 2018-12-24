Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şu anda biz Suriye'de niye varız. Oradaki Arap kardeşlerimizin Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü teslim etmek için oradayız' dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Saray'Daki Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Engelli Vatandaşların ve Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Töreni"nde konuşuyor.

Erdoğan atamalara ilişkin yaptığı açıklamada, "İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite mezunu tüm engellilerimiz ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz bu atamaya dahil edilmişlerdir. Bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasındaki gençlerimiz öğretmenlik, mühendislik, hemşirelik gibi ünvanlara da atanıyor. Böylece toplam 5 bin 778 kardeşimiz yeni bir hayata başlamış oluyorlar" dedi.

'TÜRKİYE'Yİ ÖRNEK ALIYORLAR'

Yokluk ve yoksulluk içinde kıvranan ülkelerin Türkiye'nin geldiği refah düzeyini örnek aldığını ileri süren Erdoğan, "Türkiye'nin dünya beşten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere öz güven aşılamıştır. Türkiye'nin dünya 5'ten büyüktür itirazı kendini çaresiz hisseden ülkelere özgüven aşılamıştır. Birbirimizle uğraşmayı bırakacağız birbirimizi Allah için seveceğiz" diye konuştu.

SURİYE AÇIKLAMASI

Suriye'deki gelişmelere ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Suriye'deki Arapların güvenliğini ve huzurluğunu Kürtlerin sorununu kendi sorunumuz olarak görüyoruz. Şu anda biz Suriye'de niye varız. Oradaki Arap kardeşlerimizin Kürt kardeşlerimizin özgürlüğünü teslim etmek için oradayız. Suriye Kürtlerini PKK ve PYD'nin zulmüne ve eline terk etmeyeceğiz. Sincar aynı şekilde orası da güvenli hale gelecek orası için de gerekli işlemler yapılıyor" ifadelerini kullandı.