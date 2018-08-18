Erdoğan: Stratejik ortağımız bizi stratejik hedef haline getirdi

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan kongresindeki konuşmasında ABD'yi kastederek, 'Stratejik ortağımız bizi stratejik hedef haline getirdi' dedi.

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin 6. olağan kongresindeki konuşmasında ABD'yi kastederek, 'Stratejik ortağımız bizi stratejik hedef haline getirdi' dedi.

Kongre salonunda konuşan Erdoğan, "AKP kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir ama asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir" dedi.

​"17 yıl önce AKP'yi kurarken Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik" ifadesini kullanan Erdoğan, "AKP başlangıçtır, Hz. Adem'in dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımızın takipçisidir" diye konuştu.

Erdoğan, "Birileri bugün bize dövizle, faizle tuzak kurmaya çalışıyor. Biz de diyoruz ki, 'Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz'" dedi.

"Kısa çöpün uzun çöpten hakkını bir gün mutlaka alacağına inandık, inanmayı sürdüreceğiz" diyen Erdoğan, "Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık olmayacağız" ifadesini kullandı.