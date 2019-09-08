Erdoğan: Son nefesime kadar imam hatipli olmanın gururunu taşıyacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması'nda 'Biz de imam hatipli olarak bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik. Biz harcı bismillah denilerek karılan o güzel çatı altında önce vefayı öğrendik. Bu çatı bize dürüstlüğü, bayrağa bağlılığı öğretti' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖNDER İmam Hatipliler Buluşması'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tek parti döneminde kapatılan bu okulları tekrar açan Şehit Başbakan Adnan Menderes'e, onun Milli Eğitim Bakanı'na bir kez daha rahmet diliyorum. Son nefesine kadar imam hatip okullarının kök salması için mücadele eden Celalettin Ökten Hocamızı, Ahmet Muhtar Büyükçınar'ı, Mahir İz'i ve diğer tüm alimlerimizi de yad ediyorum.

Onlar mücadeleleriyle yolumuzu aydınlattılar. Sadece halka ve hakka sığınarak çok büyük işler başardılar. Merhum Nurettin Topçu'nun, "40 yıllık öğretmenim, hiçbir derse abdestsiz gitmedim" dediği bir hassasiyetle çalıştılar. Köy köy, ilçe ilçe gezerek imam hatipleri kurmak için çetin mücadeleler verdiler. Her türlü engele rağmen manevi kalkınmanın öncüsü bir nesil idealinden asla vazgeçmediler. Sadece okuyan değil, kendilerinden sonrakileri de okutan idealist insanlardı.

Biz de imam hatipli olarak bu okulları üç beş kendini bilmezin insafına terk etmedik.

Biz harcı bismillah denilerek karılan o güzel çatı altında önce vefayı öğrendik. Bu çatı bize dürüstlüğü, bayrağa bağlılığı öğretti.

4 evladımı da imam hatip okullarına gönderdim. Kendim de imam hatip mezunu olmayı büyük bir gurur vesilesi olarak gururla taşıdım. Son nefesime kadar imam hatipli olmanın gururunu taşıyacağım.

İBB'de 28 Şubat dönemini andıran uygulamalara imza atılıyor. Gönüllü dernekler hakkında iftira kampanyaları yürütülüyor.

İmam hatipleri gassal yetiştirmek için açtılar. Okulda hocalarımız bize 'siz gassal mı olacaksınız' diyordu. Ama ne oldu? Onların gassal diye düşündüklerinden cumhurbaşkanı çıktı, başbakan çıktı.

Türkiye, Allah ve ahlak demenin yasak olduğu, din adına ne varsa her şeyin yer altına itildiği ızdırap dolu günlere şahit oldu.

Taksim'de 12-13 ağacın yeri değiştiriliyor diye kıyametler koparanlar...Ormanlarımız yakıldı. PKK bu ormanların yakılışını üstlendi mi, üstlendi. Peki bu ormanların yakılışını üstlenen PKK'ya karşı acaba şu anda çevre dostları niçin kalkıp da bunlara karşı 'Durun' demiyorlar? Dürüst değiller, samimi değiller.

Hatırlayın Cumartesi Anneleri’ni… Yazarı vs. evlatları dağa kaçırılmış annelerin yanına neden gitmiyorlar? Çünkü ikiyüzlüler. Üç beş ağacın taşınması için kıyametler koparanlar, ormanların yakılışını PKK üstlendi. Acaba çevre dostları neden bunlara dur demiyor? Biz elif gibi dimdik duracak ve yolumuza devam edeceğiz. Biz Diyarbakır'daki malum partinin il binası önünde bekleyen anaların yanındayız. Bu terör örgütü kaçacak biz kovalayacağız. Er veya geç bu işin hesabını soracağız. Bazı sanatçılar sağ olsun Diyarbakır'a gittiklerinin haberini aldım. Şahsım adına onlara teşekkür ediyorum. Burada milletimizin uyanışı çok önemli.

Camilerin emlak niyetine satıldığı, Kuran kurslarının kapatıldığı günler oldu. Kuranı Kerim’in tren vagonlarında gizli saklı bir şekilde öğretildiği günler geçirildi. Milletin ölüsünü yıkayacak gassal bulunamadığı zamanlarımız oldu. İnönü, Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu'na ‘Cenazeleri yıkayacak gassal yetiştirmek için okullar açmanı istiyorum’ diyor. İmam hatiplerin bir vesileyle açılması da böyle. Onun için de imam hatip bazı hocalarımız bize "Siz ölü yıkayıcısı mı olacaksınız?” derlerdi. Bizim onurumuzla oynamaya çalıştılar. Onların gassal diye düşündüklerinden Cumhurbaşkanı çıktı, Başbakan çıktı.

3 Kasım 2002'de vesayet kapısı bir daha açılmamak üzere kapanmıştır. Bu millet bir daha asla yeni 27 Mayıs'ların, 12 Eylül'lerin, 28 Şubat'ların yaşanmasına izin vermez.

Bugün milletin yanında devlet de imam hatipleri sahipleniyor.