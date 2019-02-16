Erdoğan Soçi zirvesinde meyve sebze ihracatını gündeme getirmiş

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konulu üçlü zirve için bulunduğu Rusya'nın Soçi kentinde Rusya ile yaş sebze meyve ihracatının kesilmeden devam edilmesi hakkında görüştüğünü aktardı.

Antalya'da konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, tanzim satışlara ilişkin, "Buradan alıp da İstanbul'da, Ankara'da 9 liraya satanlardan kurtarıyoruz. Bunu yapmamız lazım, bunun çiftçiye zararı yok, aksine faydası var. Ne kadar yerde satılırsa ürünlere talep de o kadar artar. Çünkü ekonomi budur" dedi.

'RUSYA İLE SEBZE MEYVE İHRACATININ KESİLMEDEN DEVAM ETMESİ, SOÇİ'DE GÜNDEME GETİRİLDİ'

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Suriye konulu üçlü zirve için bulunduğu Rusya'nın Soçi kentinde Rusya ile yaş sebze meyve ihracatının kesilmeden devam edilmesi hakkında görüştüğünü aktaran Çavuşoğlu, "Çok şükür ihracatımızın önünde bir engel yok. Engeller olduğu zaman biz de gerekli müdahaleleri yapıyoruz" diye konuştu.

On yedi yıldır çiftçiye verdikleri desteğin Cumhuriyet tarihinde hiçbir zaman verilmediğini öne süren Çavuşoğlu, ürünlerdeki fiyat artışına ilişkin "Bazıları bunun sanki çiftçiden kaynaklandığını söylüyor, bu doğru değil. Bir gerçek var ki burada 3 liraya satılan ürün İstanbul'da 9 liraya satılıyor. Marketçiler, o, bu yapıyor, rantçılar yapıyor, arada 6 lira fark var. Bu 6 lira benim çiftçimin cebine mi giriyor, hayır. Çiftçimizin aldığı 3 lira" dedi.