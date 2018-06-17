Erdoğan: Siyasi hayatımda iki yerde tacize uğradım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ben siyasi hayatımda iki yerde tacize uğramışımdır. Birisi Suruç’tur, birisi Hopa’dır' dedi. Erdoğan'ın tacize uğradım dediği Hopa'da polis öğretmen Metin Lokumcu'yu katletmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suruç'ta yaşanan ölümlere ilişkin açıklamada bulundu.

Kanal7 ekranlarında konuşan Erdoğan, Suruç'ta yaşananları AKP'lilerin kışkırttığı tepkilerine ilişkin, "Ben siyasi hayatımda iki yerde tacize uğramışımdır. Birisi Suruç’tur, birisi Hopa’dır. Suruç mitingine gittiğim sırada otobüse yumurtalar atıldı. Hopa’da DHKP-C üyeleri benzer bir şeyi yaptı ve korumalarımdan biri yaralandı. Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, teröre karşı mücadele eden yürekli bir aile. Yıldız’ın olayı, esnafı dolaşırken yanlarına yaklaşanların, ‘Siz bizim HDP’li olduğumuzu bilmiyor musunuz? Buraya nasıl gelirsiniz?’ demesiyle başlıyor" açıklamasında bulundu.

HOPA'DA NELER OLMUŞTU?

Erdoğan, tacize uğradım dediği Hopa'da polis terörü estirmiş, yurttaşlara çok sert şekilde saldırılmıştı.

Polis saldırısı sırasında öğretmen Metin Lokumcu yaşamını yitirmiş, birçok kişi saldırı sırasında yaralanmış ve gözaltına alınmıştı.

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