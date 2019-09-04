Erdoğan Sivas’ta konuştu: Menderes, Özal, bir de AKP

Erdoğan, Menderes ve Özal’dan sonra AKP ile ülkenin ‘üçüncü demokrasi ve kalkınma hamlesi’ yaşadığını ileri sürdü. ‘Ülkenin sıçrayışına engel olan iç düşmanlar’ tanımlaması yapan Erdoğan, Gezi direnişine katılanlar için de ‘vandallar’ nitelemesinde bulundu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sivas’ta 'Orta Anadolu Ekonomi Forumu'nda konuştu.

Türkiye’nin Adnan Menderes ve Turgut Özal dönemlerinde “kalkınma heyecanı” yaşadığını ileri süren Erdoğan, “Türkiye üçüncü büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini AK Parti ile yaşamıştır” diye konuştu.

“İç düşmanların sıçrayışa engel olduğu” yorumunda bulunan Erdoğan, Gezi direnişine katılanlar için “Sokakları bu vandallardan temizledik” diye konuştu.

Erdoğan ABD’den Patriot alımı için görüşmelerin devam edeceğini söyledi ve savunma konusunda Rusya’dan sonra Çin ile de masaya oturulabileceğini kaydetti.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

“- Bundan 100 yıl önce Sivas Kongresi'nde bir araya gelen heyet, ülkemizin ekonomik özgürlüğünü de hayal ediyordu. Kapitülasyonların kaldırılması, devlet eliyle sanayileşme başlatılması, gerçek bir milli iktisat hamlesine ne yazık ki dönüştürülemedi.

- Savaşın kazanılmasının hemen ardından Cumhuriyet kurulmadan Türkiye iktisat kongresi toplanmıştı. Darbeler, cuntalar, koalisyonlar gibi sebepler ekonomimizin üstüne eğilmemize mani oldu. İç düşmanlar adeta Türkiye'nin sıçramasına engel oluyorlardı.

- Türkiye, Adnan Menderes döneminde kalkınma heyecanıyla tanışmıştır. Dünyadaki gelişmeleri çok iyi okuyan Turgut Özal, Türkiye için çok büyük gayret sarf etmiştir ama ömrü bu hamleyi tamamlamaya yetmemiştir. Onunki şaibelerin olduğu bir ölüm olmuştur.

- Türkiye 3. büyük demokrasi ve kalkınma hamlesini AK Parti ile yaşamıştır.

- Dün elini açan bir orduya sahiptik. Bugün kendimiz üretiyoruz, göğsümüzü gere gere bazı adımları atıyoruz.

- Savunma sanayinde yerli ve milli olarak ihtiyacımızın yüzde 70'ini karşılar hale geldik. Bugüne kadar ABD ile masada otururken, şimdi Rusya'yla oturuyoruz, belki yarın Çin ile de oturacağız.

- Türkiye'nin yüksek hızlı treni var, inşallah Ramazan'da Sivas'a hızlı tren geliyor.

'BİRİLERİNİN ELİNDE NÜKLEER BAŞLIKLI FÜZE VAR, BEN DE YOK, BUNU KABUL ETMİYORUM'

- Birilerinin elinde nükleer başlıklı füze var ama benim elimde olmasın. Ben bunu kabul etmiyorum.

- Trump'a ‘Patriot verin ama Rusya ile şartlar aynı olacak’ dedim. BM'de bu konuları tekrar görüşeceğiz.

- Silahlı İHA'ların bir üst kademesini de inşallah 1-2 ay içinde üretiyoruz.

- Obama'dan akıllı bomba istedik, ihtiyaç var, vermediler. Sayın Trump'a da sorduk ondan da bir şey çıkmadı. Şu an biz üretiyoruz. Bunlar durup dururken olmadı. Azmedeceksin, kararlı olacaksın. Güçlü ekonomi, güçlü devlet, bunu yakalayacaksın.

- Yüksek faize karşıyım, bunda iyi bir noktaya gelmiştik. Maalesef Gezi olayları ile çekme takıldı, sıkıntı yaşadık. Yeniden faizde düşüş başladı, enflasyonda da düşüş var, politika faizi daha da düşürecek buna inanıyorum.

- Bizler finans yönetiminde çok başarılı noktadayız. Finans yönetimindeki başarı, bizi ekonomide çok daha güçlü hale getirmektedir.

- İstanbul-İzmir arası 3 saat, 3 saat 15 dakikaya inmiş durumda. Bunun kıymetini bilenler de var bilmeyenler de var.

'ŞEHİR HASTANELERİ BİR DEVRİM'

Şehir hastanelerimiz bir devrimdir. Dünyada bizim şehir hastaneleri limitinde hastane yok.

Dün akşam bir sayı farkla basketbolda ABD'ye yenildik. Bu da ABD ziyareti öncesinde bizi üzdü ama belli olmaz.

Gezi olaylarında 3-5 ağaç bahanesiyle caddeleri işgal eden bir kesim çıktı ortaya. Sonra sokakları bu vandallardan temizledik. 15 Temmuz'da hain darbe girişimine maruz kaldık, milletimizle gerekli tedbirleri alıp hain teşebbüsü bertaraf ettik.

Milletimiz darbeciler, ekonomik tetikçiler karşısında dimdik ayakta durmuştur. Son 6 yıldır her seçimi bir intikam, bir örtülü darbe vesilesi haline getirme kampanyaları yürütüldü.

Bu süreçte kim nereye savrulursa savrulsun, milletimiz sapasağlam durmuştur. Bir yıl önce kur-faiz-enflasyon üçgeninde yeni bir saldırıya maruz kaldık.

'2020 BÜYÜME PLANI YÜZDE 5'

2020 ile ilgili bir büyüme oranı veriyorum, ona kilitleneceğiz, büyüme oranını kesinlikle yüzde 5 olarak planlayacağız.

Doğu Akdeniz'de milletimizin hakkını savunmak için duruş sergiliyoruz.