'Erdoğan Şırnak'a doğalgaz getirdik' dedi, Şırnaklılar öyle şaşırdı ki...'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin Şırnak mitinginde, henüz doğalgazın olmadığı Şırnak'a ilişkin, 'Geçtiğimiz yıl Şırnak'a doğalgaz verdik. Düğmeye basınca ev ısınıyor artık' dedi.

Sözcü'den Saygı Öztürk, Erdoğan'ın verdiği yanlış bilgileri bugünkü köşesine taşıdı:

Siyasi tansiyon giderek yükseliyor. Hemen her şey siyaset malzemesi yapılıyor. Miting meydanlarında yapılan bazı açıklamalar şaşırtıyor. Liderini dinlemek, alkışlamak için gelenler, söyleneni hep doğru kabul ediyor. Miting bittiğinde birbirlerine soruyorlar, “Böyle denildi ama gerçekten öyle mi?” diye.

Bazı bilgileri öğrendiğimizde, Cumhurbaşkanımıza yanlış bilgiler verildiği izlenimi edindim. Kuşkusuz Cumhurbaşkanı her konuyu derinlemesine bilmeyebilir. Örneğin kendisine “Şırnak'a doğalgaz götürdük” bilgisi verildiyse, Şırnaklıların şimdi “Düğmeyi çevirince ısındığını” tahmin eder.

ŞIRNAKLI ÖYLE ŞAŞIRDI Kİ

...Devlet milyonlarca lira harcarken, o yöremize doğalgaz da getirir, dağıtır. Danışmanlarının hazırladığı konuşma metnini Cumhurbaşkanı Şırnak'ta okurken şöyle der:

“Geçtiğimiz yıl Şırnak'a doğalgaz verdik. Düğmeye basınca ev ısınıyor artık. Bu yıl için de Cizre, önümüzdeki yıl Silopi ve İdil'e doğalgazı vereceğiz.”

Cumhurbaşkanı'nın bu sözleri alkışlandı. Bazıları doğalgazın geldiğini Cumhurbaşkanının konuşmasından öğrendi. Mitingden sonra birbirlerine“Sizin eve doğalgaz geldi mi?” diye birbirlerine sordular. Anlaşıldı ki doğalgazın sadece ana borusu gelmiş. Doğalgazı evlere taşıyacak boru bile döşenmemiş.

NEREDE O HASTANE?

Bazı danışmanların Cumhurbaşkanı'na yeterli araştırma yapmadan bilgi verdiğine ilişkin çok örnek var. O yüzden olsa gerek, Erdoğan'ın ziyaretinden bir gün önce CHP İl Başkanı Hayrettin Cidir, yaptığı açıklamada “Şanlıurfa Havaalanı, Harran Üniversitesi 500 yataklı hastane, AKP iktidarından önce yapıldı” dedi.

Cumhurbaşkanı, Şanlıurfa'ya 1.700 yataklı hastane yapılmakta olduğunu söyledi. Hastane konusu da kaç seçimdir hep gündeme getiriliyor ama ortada hastane inşaatı da yok. Sırrın-Karşıyaka bölgesinde yıllardır hastane arsası var ama ortada inşaat yok, atılmış bir temel bile bulunmuyor.