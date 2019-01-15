Erdoğan: Sırada Menbiç ve Fırat'ın doğusu var, Trump'ın mesajı bizi üzdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Eğer Türkiye Kürtleri vurursa, Türkiye'yi ekonomik yönden mahvederiz' sözlerine ilişkin konuştu. Erdoğan, 'Sayın Trump'ın sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, grup toplantısında seçim gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.

"Parti içinde süren yarış bir demokrasi yarışıdır. Adayımızın açıklandığı anda tüm arkadaşlarımızın teşkilatımızın etrafında kenetlenmesini tüm imkanları seçim zaferimiz için kullanmasını istiyorum. Biz bugüne kadar egosunun değil davasının peşinde giden gönül erleriyle yol yürüdük" diyen Erdoğan, "Aydın Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Mustafa Savaş. Muğla adayımızı da Pazar günü açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

CHP'Yİ HEDEF ALDI

Konuşmasında CHP'yi de hedef alan Erdoğan, "CHP milletin kendisinden ısrarla uzak duruyor. Türkiye'nin başına hangi bela musallat olsa bunlar hemen ellerini ovuşturmaya başlıyor. Milleti ikna edip oyunu alarak yani demokrasi içinde iktidara gelmeyi akıllarından dahi geçirmiyorlar. Milletin önüne koydukları hiçbir projeleri hiçbir mücadeleleri yok. Umutlarını sadece şahsımın ve AK Parti'nin herhangi bir sebeple ayağının tökezlemesine bağlamış durumdalar. Milletimiz şu ana kadar onlara bekledikleri fırsatı vermedi" diye konuştu.

SURİYE AÇIKLAMASI

"Suriye meselesinde önemli kazanımlar elde ediyoruz" diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

Ülkemize gelen bütün bu mülteciler içerisinde sadece Suriye değil Irak'tan da gelenler var. Biz Keldanileri Ezidileri, Kürtleri Arapları ülkemizde misafir ettik mi? Ettik. Kobani'den 300 bine yakın Kürt kardeşimizi hala misafir ediyoruz. Biz teröristlere kapımızı kapattık. Teröristleri bu ülkede asla barındırmayacağız. Biz terörle el ele gezememeyiz. Dün akşam baktım ki bölgede Afrin'de takımlar kurulmuş, gençler futbol maçı oynuyor. Bak nereden nereye geldik. Bu kararlılığın neticesidir. Mesele bu değil mi? Mesele bu.

Sırada Münbiç ve Fırat'ın doğusundaki terör unsurları ile DEAŞ artıkları bulunuyor.

'TRUMP'IN MESAJI BİZİ ÜZDÜ'

ABD ile ayrılıklar bizi üzdü, biz stratejik ortağız. ABD ile farklı yaklaşımlara sahip olduk, bu bizi üzdü...

Geçtiğimiz ay Sayın Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdik. Sayın başkan Amerika'nın Suriye'deki askerleri çekeceğini bize ifade etti. Fakat, dün Sayın Trump'ın sosyal medya hesabından verilen bir takım mesajlar beni ve arkadaşlarımı üzdü. Dün gece bu meseleleri kendisiyle telefonda konuştuk. Gayet müspet bir görüşme oldu.

Kendisi Amerikan askerlerini Suriye'den çekilme kararını teyit etti. Güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi. Bu da 30 kilometreyi aşkın bir derinlikte bir güvenli bölge.

Suriye'de hiçbir etnik ve dini grup gözetmeden herkese kucak açtığımızı PKK-YPG'nin kendisine tabi olmayan tüm gruplara zulmettiğini ifade ettik. Bunların belgelerini de kendi danışmanlarına verdiğimizi kendisine söyledik. İkili ticaret hacmimizi 75 milyar dolara çıkarma hedefimiz doğrultusunda daha hızlı adımlar atma konusunda karara vardık.