Erdoğan sınır birliklerini ziyaret ediyor: Dikkat çeken kamuflaj

Erdoğan'ın sınır birliklerine hareketinden önce askeri kamuflaj giymesi dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Hatay'da sınır birliklerini ziyaret etmek üzere Antakya'dan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında giydiği askeri kamuflaj ise dikkatlerden kaçmadı.

Kamuflajdaki "peç" kısmında Cumhurbaşkanlığı forsu yer alırken, isimlik kısmında da "Erdoğan" yazıldı.

Erdoğan kamuflajla "rabia" selamı da verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oğulpınar Sınır Karakolu'nda konuşma yapıyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Artık silahlarımızı kendimiz yapıyoruz. Bize kapıyı açmayanlar bunları üretir hale gelmemize neden olmuştur. Türkiye, 2007 vesayet krizi öncesinden daha güçlüdür. Bugün Türkiye 2015'teki çukur eylemleri öncesinden, 15 Temmuz öncesinden daha güçlü. Dünyanın hiçbir yerinde ülkesinden ve milletinden kopuk sanatçılar sporcular göremezsiniz. Ülkemizde eskiden beri böyle bir kesim bulunuyor olsa da hamdolsun sayıları gittikçe azalıyor. Türkiye askeri zaferleriyle, sanat alanındaki özgün çalışmalarıyla, spordaki başarılarıyla, diplomasideki dik duruşuyla gelişiyor ve ilerliyor. Bugün burada şahit olduğumuz bu manzara bu değişimin en çarpıcı fotoğrafıdır. Bir kez daha teşekkür ediyorum. Zeytin Dalı Harekatı'nın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen terörist sayısı 3 bin 852'ye ulaştı.