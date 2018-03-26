Erdoğan 'Sincar'a gireceğiz' demişti, Irak Ordusu Sincar'da...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonu sonrası Menbiç ile birlikte hedef aldığı Sincar'da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Irak Ordu Sözcüsü Tümgeneral Resul "Sincar'da PKK'nın çekildiği bölgelerde güçlerimiz konuşlandı" dedi.

Afrin operasyonuna ilişkin konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Menbiç ile birlikte Irak'taki Sincar bölgesini de hedef alacaklarını söylemişti.

Bu açıklamaların ardından PKK'nin geçtiğimiz günlerde çekildiğini açıkladığı bölgeye Irak Ordusu girdi.

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, 15'inci Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla bölgede konuşlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sincar'a ilişkin, "PKK rahat durmuyor. Bu sefer Irak'ta başladılar. Eğer Irak merkezi yönetimi PKK'yı temizlemezse, Sincar'da onları biz temizleriz. İki gün içinde Sincar'da 38 PKK'lıyı etkisiz hale getirdik. Devam ederse daha ileri gideriz. Şu anda Mehmet'imiz gereğini yapıyor. İhtiyaç olursa önce ben, ondan sonra milletim, hep beraber gideceğiz" demişti.