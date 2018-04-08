Erdoğan Siirt'te konuştu: Kızınızı üzmeyin ha!

AKP İl Kongresi'ne katılmak üzere geldiği Siirt'te halka hitaben konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Şimdi ben damadı olduğum Siirt'e soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız değil mi?' diye sorduktan sonra eşi Emine Erdoğan'ı kastederek 'Bak kızınızı da üzmeyin ha!' dedi.

AKP Siirt İl Kongresine katılmak üzere geldiği Siirt'te halka hitaben bir konuşma yapan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan'ın memleketi olan Siirt'te halka hitap ettiği konuşmasında "Şimdi ben damadı olduğum Siirt'e soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız değil mi?" diyerek oy istedi. Erdoğan ardından eşi Emine Erdoğan'ı kastederek "Bak kızınızı da üzmeyin ha! Ona göre..." ifadelerini kullandı.

Partisinin il kongresine katılmak için geldiği Siirt'te kongre salonunun önünde toplanan kalabalığa seslenen Erdoğan, "Şimdi ben damadı olduğum Siirt'e soruyorum. Bizi yalnız bırakmayacaksınız değil mi? Bu geçen sürede bazı sıkıntılar yaşadık ama inşallah bundan sonra farklı olacak değil mi?" diye sormasının ardından eşi Emine Erdoğan'ı işaret ederek "Bak kızınızı da üzmeyin ha! Ona göre..." ifadelerini kullanarak oy istedi.

Siirt Üniversitesi bünyesinde bir tıp fakültesi açma sözü veren Erdoğan, "Sizler de bizi mahçup etmeyeceksiniz" diye konuştu.

'CEHENNEME KADAR YOLUNUZ VAR'

Erdoğan Yeni Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen AK Parti Siirt 6. Olağan İl Kongresi’nde yaptığı konuşmadaysa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Afrin ve YPG konusundaki tutumunu eleştirerek "Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise 'cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan "Teröristleri Elysee Sarayı'nda ağırlayacak kadar hedeften sapıyorlar. Sonra kalkıyor bana akıl vermeye. O aklı sen kendine sakla. Madem ki terör örgütlerine karşısın bizim yanımızda olacaksın. Bilmezsen bilesin ki her zaman bu terör örgütleri senin başını ağrıtacak" dedi. Erdoğan, YPG'nin kazdığı tünellerin malzemelerinin Suriye'nin kuzeyinde Suriye Demokratik Güçleri'nin kontrol ettiği bölgede bulunan Fransız Lafarge şirketinin fabrikalarından geldiğini söyledi.

Erdoğan "İşte bak Doğu Guta’da yavrucukları yine bugün şehit ettiler. Ve Suriye’deki rejimi halen savunanlar var. Bununla da kalmıyoruz acımasız bir şekilde bu ikiyüzlü politikaya isyan ediyoruz. Ey Batı, Doğu Guta’da şehit edilen bu yavrulara ne zaman dönüp bakacaksınız da biz size 'Ya bunlar adil davranıyor' diyeceğiz? Yazıklar olsun diyorum. Sizin demokrasi, insan hakları, diplomasi anlayışınıza yazıklar olsun." diye konuştu.

Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

"Artık bu ülkelerin hiçbirinin terör örgütlerinden, terör eylemlerinden şikayet etmeye hakkı kalmamıştır. Çünkü terör virüsünü kendi elleriyle kendi ülkelerine zerk ediyorlar farkında değiller.

Duma'da, Afganistan'da yaşananlar görmezden geliyorlar. Biz, bu ikiyüzlülüğe isyan ediyoruz. Doğu Guta'da şehit edilenlere ne zaman bakacaksın Batı? Sizin demokrasi anlayışınız da da, diplomasi anlayışınıza da yazıklar olsun. Masumların kanı elinize de, yüzünüze de, ülkenize de, geleceğinize de yapışmıştır.

Türkiye olarak biz kendi mücadelemizi kendi belirlediğimiz strateji doğrultunda sonuna kadar yürüteceğiz. Bu mücadelede bize destek olan herkese teşekkür ederiz. Karşımıza geçip teröristlerin ağzıyla konuşanlara ise 'cehenneme kadar yolunuz var' diyoruz."