Erdoğan, Şemdinli'deki patlamada 7 askerin yaşamını yitirdiğini söyledi

Erdoğan Hakkari'deki patlamada 7 askerin yaşamını yitirdiğini açıkladı. Paris'e gitmeden önce düzenlediği basın toplantısında konuşan Erdoğan Trump'la görüşmesi hakkında da 'Karşılıklı bir fırsat bulursak inşallah görüşürüz' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris ziyareti öncesinde düzenlediği basın toplantısında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesi olasılığıyla ilgili olarak "Karşılıklı bir fırsat bulursak inşallah görüşürüz" dedi.

Erdoğan "Sayın Trump ile kısa bir süre önce telefon görüşmesi yaptık. Fransa'da da fırsat bulabilirsek inşallah görüşme imkanını yakalarız dedik. Şimdi Paris'e gidince arkadaşlarımız karşılıklı olarak görüşecekler. Fırsat tesis etmeye çalışacağız. Bu fırsat çerçevesinde ikili bir görüşmeyi de yapacağız" diye konuştu.

7 ASKER YAŞAMINI YİTİRDİ

Hakkari’deki patlamayla ilgili de konuşan Erdoğan “Mühimmat depomuzun patlamasında 7 şehidimiz, 25 yaralımız var. Rabbimden yaralılarımıza da şifalar diliyoruz, şehitlerimize rahmet diliyoruz” dedi.

'KAŞIKÇI İLE İLGİLİ ELİMİZDE BELGE YOK AMA BİLGİ VAR'

Erdoğan, Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili de konuştu.

Cinayetle ilgili ellerinde herhangi bir belge olmadığını ancak bazı bilgilerin mevcut olduğunu savunan Erdoğan, "Merhum Kaşıkçı ile ilgili olarak şu an itibariyle elimizde herhangi bir belge, bulgu yok. Ama bilgi var. Bilgi nedir? Baştan itibaren söyledim. Buraya gelen bu 15 kişi ve artı 3 ile tutuklu 18. Bir defa bu 18 veya daha kısa olarak 15 kişi kesinlikle hem faili biliyorlar, hem de bu cesedin nereye götürüldüğünü biliyorlar. Yerel işbirlikçileri açıklamanız lazım dedim. Bu 15 kişi, katil veya katiller bunlar bunu çok iyi biliyor" dedi.

"Biz tapeleri Suudi Arabistan'a ABD'ye, Almanlara, İngilizlere, Fransızlara hepsine verdik. Buradaki konuşmaları herkes biliyor" diyen Erdoğan şöyle devam etti: "Suudi Arabistan yönetimi bu 15'i konuşturmak suretiyle, bunu ortaya çıkarmayı bilir. Suudi savcı ipe un seriyor. Bizim savcıyı Suudi Arabistan'a çağırıyor. Sen bizim savcımızı ne yapacaksın? Olayın işlendiği yer burası. İpe un sermeye gerek yok. Ekonomistim, ama 40 yıllık siyasetçiyim. Bu 15 kişi cuma günü ayrı bir programla ayrı bir grup. Bu arada operasyon. Bu işin katilleri bu 15'in veya 18'in içindedir. Yerli işbirlikçi de kimse açıklamaları lazım."