Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili 'Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Şehit cenazesine giderken ben de soruyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağına ilişkin gelen soruya da "Yorumumu yaptım. Daha neden arayayım" şeklinde yanıt verdi.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle: