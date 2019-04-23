Erdoğan: Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili 'Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor' ifadelerini kullandı
AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yapılan saldırıyla ilgili olarak, "Şehit cenazesine giderken dikkat etmemiz gerekiyor. Şehit cenazesine giderken ben de soruyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nu arayıp aramayacağına ilişkin gelen soruya da "Yorumumu yaptım. Daha neden arayayım" şeklinde yanıt verdi.
Erdoğan'ın açıklamasından satır başları şöyle:
- Burada bir şehit var ve bu şehidin kimler tarafından yapıldığı belli. PKK ile hangi siyasi örgüt el ele kol kola geziyor ve bunun yanında da Türkiye’de hangi siyasi partiler kol kola veriyolar. Sonra oraya gidiyorlar. Burada artık bir gaz sıkışması var.
- Bu insanların birikmiş olan gaz sıkışması karşısında nereye gideceksin, bunların hepsini etraflıca bir incelemek lazım, bunların üzerine de düşünmek lazım değil mi? Bunları bir istismar şeyine dönüştürmenin bir anlamı yok. Buralarda çok dikkat etmemiz gerekir. Ben bile bir cumhurbaşkanı olarak herhangi bir şehit evi ziyaretinde önce soruyorum. Gidişim orayı rahatsız eder mi? Eğer edecekse gitmeyim derim. Dua yapacaksam duayı evimden yaparım, olay bu kadar basit.