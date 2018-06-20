Erdoğan, Şehir Hastanesi'ni övdü: Hem de depreme dayanıklı

AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Adana mitinginde kentte kurulan şehir hastanesinin görüntülerini izletti. Erdoğan, Adana Şehir Hastanesi'ni överken, "Hem de depreme dayanıklı" dedi.
AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Adana mitinginde kentte kurulan şehir hastanesinin görüntülerini izletti. Erdoğan, Adana Şehir Hastanesi'ni överken, "Hem de depreme dayanıklı" dedi.
Erdoğan'ın Adana mitingindeki konuşmasından satır başları şöyle:
- Yazın sıcağına, kışın soğuğuna aldırmadan miletimizi bağrımıza basıyoruz. Bu Adana'ya 6. gelişim. Bay Kemal'e Bay Muharrem'e sorun kaç defa gelmiş. Bizde aşk var, biz size sevdalıyız.
- Adana'ya görenlerin hayran kalacağı bir millet bahçesini kazandırmış olacağız. Biz buyuz. Öyle laf ola beri gele yok. Şu güzelliğe bak. Adana bizi devamlı anacak. Biz de görevimizi yapıyoruz. Şehit yakınlarımıza, gazilerimize, yaşlılarımıza 4.5 katrilyon destek verdik. 15 yılda 17 bin 94 konut projesini hayata geçirdik. 21'i hastane olmak üzere 52 sağlık tesisi yaptık. Bay Kemal ne yaptı?
- (Adana Şehir Hastanesi'nin görüntüleri izleniyor) Hem de depreme dayanıklı. Bay Kemal, tavsiye ediyorum, sıkıntılı olduğunda derhal buraya. Onlar hakikati asla teslim edemezler. Nasıl işleteceksiniz diye soruyorlar? O bayana sormak lazım, nasıl çıktın bu yola?
- Bizim ulaştığımız yere sizin hayalleriniz bile ulaşamaz. Bu millete can feda. Bunlara 5 tane koyun ver kaybeder gelirler. 11 adet sağlık tesisimizin yapımı devam ediyor. Muhalefet seçim meydanlarında buraları kapatmak bahsediyor. Ne gerek var? diyor. 5 yıldızlı otel konforunda sağlık hizmetini çok görüyorlar. Tetikçilik yaptırdıkları medya organlarıyla karalamaya çalışıyorlar. 24 Haziran'da bunlara bir Osmanlı tokadı vurmaya var mısınız?