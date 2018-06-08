Erdoğan: Şehir hastanelerinin müşterisi inşallah çok daha artacak

Önceki gece CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katılan AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerini anlatırken, "Bu hastanelerin müşterisi inşallah çok daha artacak' dedi. Erdoğan bu sözüyle, sağlık hizmeti alan yurttaşları müşteri olarak gördüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, şehir hastaneleri projesinin ne anlama geldiğini de itiraf etmiş oldu.

Önceki gece CNN Türk-Kanal D ortak yayınına katılan AKP'nin cumhurbaşkanı adayı Tayyip Erdoğan, şehir hastanelerini anlatırken, "Bu hastanelerin müşterisi inşallah çok daha artacak' dedi. Erdoğan bu sözüyle, sağlık hizmeti alan yurttaşları müşteri olarak gördüğünü bir kez daha gözler önüne sererken, şehir hastaneleri projesinin ne anlama geldiğini de itiraf etmiş oldu.

Erdoğan, şehir hastaneleri projesini anlatırken şunları söyledi:

"Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir projesi varsa bu zamana kadar niye açıklamadı? Kılıçdaroğlu ne anlar projeden? SSK Genel Müdürlüğü yaptığında hastanelerin durumu neydi? Sen böyle bir insansan neden genel müdür olduğunda doğru dürüst hastane ortaya koymadın? Bunlar proje insanı değil. Bunlar projeden anlamaz. Proje bizim işimiz. Avrupalı buraya gelsin. Tek derdimiz kalite sahibi doktorlarımızı arttırmak. Onları artırdığımızda bu hastanelerin müşterisi inşallah çok daha artacak. Şu an bile vatandaşlarımız buraya geldiğinde o kadar mutlu oluyor ki. Gidiyorum, gözleri doluyor. 'Ey Tayyibim diyor, sen bu hastaneleri yaptın. Ben ne davarımı ne ineğimi sattım... Buraya para ödemeden yattım' diyor. Biz gelmeden önce MR mı vardı, tomografi mi vardı? Geldiğimizde birkaç tane kırık dökük ambulans vardı. Eskiden köpeklerin çektiği ambulans ile götürülürdü. Şimdi paletli ambulanslarla bu işi yapıyoruz. Sayın İnce bunları nasıl görmemezlikten gelirsin. 5000 ambulansı sağlık örgütümüze dahil ettik. Yapıyoruz ve yapacağız. Mutluluk bu, huzur bu."