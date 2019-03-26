Erdoğan: Seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarabiliriz

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp 'cami' ismiyle müsemma haline getirebiliriz.' diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da 'Büyük Trabzonlular Buluşması'nda konuşma yaptı.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

"Hamasete, popülizme asla tevessül etmedik. Hiç kimseye iftira atmadık, kara çalmadık. Muhalefet, meydanları çamur siyasetiyle yalan, bühtan siyasetiyle kirletirken biz yaptıklarımızdan ve yapacaklarımızdan bahsettik.

Nasıl oluyor da hiçbir zaman bir araya gelmeyecek siyasi partiler şimdi bir araya geliyor."

'BÖLÜCÜ ÖRGÜTLE PAZARLIK YAPIYORLARDI'

"Biz milletimizle kucaklaşırken onlar Ankara'da hala liste kavgası, isim, rant kavgası veriyordu. Seçmeni ancak sandık günü iyice yaklaşınca hatırladılar. Bu dönemi de üç beş salon toplantısıyla iki üç gazete röportajıyla atlatmaya çalışıyorlar.

Biz Sivas'tayken, Rize'deyken, Trabzon'dayken onlar (muhalefet) hala Ankara'da bölücü örgütün uzantılarıyla pazarlık yapıyorlardı."

'KÜRT KARDEŞLERİMİZLE OSMANLI TOKADI YAPIŞTIRMAMIZ LAZIM'

"Bay Kemal'in ortaya koyduğu adayın da (Ekrem İmamoğlu) herhalde ondan farkının olmadığını göreceksiniz. İstanbul'a böyle bir genel başkanın, böyle bir adayının faydası olabilir mi?

İstanbul'da 3 milyon Kürt kardeşimiz var, onların oyu da İmamoğlu'na gidecekmiş. Var mı böyle bir şey Öyleyse Kürt kardeşlerimizle birlikte pazar günü bunlara bir Osmanlı tokadı yapıştırmamız lazım."

'AYASOFYA'YI MÜZE OLMAKTAN ÇIKARIP...'

"Seçimlerden sonra Ayasofya'yı müze olmaktan çıkarıp "cami" ismiyle müsemma haline getirebiliriz."

ABD'NİN GOLAN KARARI

"AB bunu kabul etmiyor, İslam İşbirliği Teşkilatı olarak bizler etmiyoruz, Rusya kabul etmiyor, Çin kabul etmiyor, BM Güvenlik Konseyi'nden böyle bir şey çıkarman mümkün değil. Ali kıran başkesen... Var mı böyle bir şey? Biz hangi dünyada yaşıyoruz?"