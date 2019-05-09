Erdoğan: Seçimi 31 Mart'ta kazandığınıza inanıyorsanız 23 Haziran'da da kazanabilirsiniz

Ankara'da patronlarla buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, YSK'nin İstanbul seçimlerini iptali hakkında konuştu: "Seçimi 31 Mart'ta kazandığınıza inanıyorsanız 23 Haziran'da da kazanabilirsiniz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ankara'nın Enleri" Ödül Töreni'nde, patronlara seslendi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

- Ülkemizin üzerinde oluşturulmaya çalışan kara bulutları birer birer dağıtıyoruz. Sanayide çarkların daha hızlı döndüğü, ticarette sirkülasyonun genişlediği üretim ve kazancın, bereketin arttığı döneme giriyoruz. Türkiye'yi başka türlü durduramayacağını göremeyenler umudumuza saldırıyorlar. Döviz kurunu harekete geçirenler milletimizi atalete sürdürme peşindeler. Bu oyunu bozmakta kararlıyız. Türkiye'nin potansiyeli tüm bunların üstesinden gelmeye yetecektir. Hiçbir tehdit ve gizli ambargo bizi durduramaz. Bugün Türkiye dünyanın 222 ayrı ülke ve bölgesine ihracat yapabilen bir ülke haline gelmişse Allah'ın izniyle elimizden kaçıracak hiçbir şey kalmamış demektir.

- Şehit yakınlarına sahip çıkmak yerine onları teröristlikle itham edenleri milletimizin vicdanına havale ediyoruz. Türkiye demokratik bir hukuk devletidir. 1950 yılında geçilen çok partili hayata, darbelere, vesayet güçlerin tüm oyunlarına rağmen daima sahip çıkmıştır. İstanbul halkı bize büyükşehir belediye başkanı olarak şehri yönetme sorumluluğu verdiğinde eşi benzeri görülmemiş hizmetlere imza attık. Haksız bir şekilde görevden alınıp, cezaevinin yolunu tuttuğumuzda yanımızda milletimizin olması yaptığımız işin doğruluğunu gösteriyordu.

'BÜTÜN BUNLAR BİR ŞAİBENİN OLUP OLMADIĞINI KOYMUYOR MU?'

- 31 Mart mahalli idareler seçimleri esasında yerel yönetimler ve muhtarlıkla ilgiliydi. Bu seçimlerde milletimiz bir kez daha yüzde 51,7 gibi bir oranla bizim yanımızda Cumhur İttifakı'nın yanında yer almıştır. Her seçim gibi 31 Mart'ta kazanılan kaybedilen yerler oldu. AK Parti olarak biz de daha önce başka partide olan illerden, ilçelerden, beldelerden belediye başkanlarını kazandık. Aynı şekilde bizim yönettiğimiz yerler başka partilerin adayları tarafından kazanıldı. İstanbul'da farklı bir durumla karşı karşıya kaldık. Seçimin ertesi gün netleşen sonuçlar, 39 ilçeden 25'ini almış olmamıza rağmen İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığını ilk etapta 28 bin oyla kaybettiğimizi ilan etmişlerdi. Yapılan itirazlarla bu rakam en son 13 bin küsurata kadar geriledi. Şimdi bütün bunlar ortaya bir gerçeği, bir şaibenin olup olmadığını ortaya koymuyor mu?

- Avusturya'da 2 yıl sonra cumhurbaşkanlığı seçimini iptal ediyorlar. Ee bu da hukuk.

- Burada yapılan, kazanan bir kişinin yerine başka bir adayın getirilmesi değildir. Yapılan iş hukuksuzluklar ve yolsuzluklar nedeniyle şaibeli hale gelen seçimin yenilenmesidir.

- CHP adayı tek bir farkla dahi kazanmış olsa başımızın üzerinde yeri var.

- Her aşaması tartışılır gelmiş şaibeli hale gelmiş bir seçim için en doğru karar verilmiştir.

'31 MART'TA KAZANDIĞINIZA İNANIYORSANIZ, 23 HAZİRAN'DA DA KAZANABİLİRSİNİZ'

- YSK'nın kararına demokrasiye inanan herkesin saygı göstermesi gerekir. YSK'yı eleştirmek aklımızdan geçmedi.

- Seçimi 31 Mart'ta kazandığınıza inanıyorsanız 23 Haziran'da da kazanabilirsiniz. Seçimin yenilenmesine bu derece şiddetle karşı çıkanların kendilerinin de 31 Mart ile ilgili şüpheleri olduğunu anlıyoruz.

- CHP'nin başındaki zat partisinin grup toplantısında bir skandala imza atmıştır. Kılıçdaroğlu YSK üyelerin ismini tek tek okuyup yuhalatmıştır. Sen dokunulmazlığına mı sığınıyorsun? Dokunulmazlığın var diye mi YSK'nın üyelerine bu denli hakaret ediyorsun? Dokunulmazlığın kaldırılmasını iste o zaman bakalım bu ifadeleri aynen kullanabilecek misin? Hayatı yalan, iftira, tehdit iftira üzerine kurulu böyle bir siyasetçinin bizatihi kendisi Türk demokrasisinin en büyük sorunu haline gelmiştir. CHP yönetimi bu meseledeki tavrıyla bir kez daha tek parti özleminden kurtulamadığını göstermiştir. Bu parti partimizin kapatılması gündeme geldiğinde 'Ankara'da yargıçlar vardır' diye meydanlarda dolaşıyordu. Biz bunların gibi kimseye hakaret etmedik, tam aksine hak tecelli edecektir dedik ve tecelli etti.