Erdoğan: Seçimden sonra OHAL’i kaldıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün akşam katıldığı canlı yayında 24 Haziran seçimlerinden sonra göreve devam ederse ilk işinin OHAL’i kaldırmak olacağını söyledi. Erdoğan OHAL’in seçim kampanyalarını etkilemediğini ileri sürdü. Seçimden sonra 'Moodys'e operasyon çekeceklerini' de kaydeden Erdoğan, Demirtaş'ın adaylığına ilişkin olarak da tutuklu kişilerin aday olmasını doğru bulmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan dün gece Rize’deki evinde, 24 TV, 360 ve Anadolu Yayıncılar Birliği'nin ortak canlı yayınında yaptığı açıklamada, 24 Haziran’dan sonra Olağanüstü Hal’i kaldıracaklarını söyledi. Türkiye ekonomisinin zor durumda olmadığını ileri süren Erdoğan “İnşallah 24 Haziran’dan sonra o Moody’se bir operasyon biz çekeceğiz” ifadesini kullandı.

“24 Haziran’dan sonra bu göreve devamım halinde ilk işimiz inşallah OHAL’i kaldırmak olacaktır” diyen Erdoğan, şöyle devam etti: “OHAL’in kampanyalara yansıyan en ufak yanı yok ki. Bir tane örnek versinler, OHAL nerede hangi kampanyayı engelledi? Bir defa bu OHAL, bizim göreve geldiğimiz zamandaki OHAL değil. Bu OHAL, tam aksine şu andaki terör tehdidi altındaki bölgeleri, bu tehditten kurtarmaya yönelik bir güvenlik tedbiridir.”

MOODY’S’E OPERASYON ÇEKECEĞİZ

Muhalefeti eleştiren Erdoğan “Bu adamlar ekonomiyi bilmiyor. Bunlar zannediyorlar ki ekonomi sadece cepteki paradır. Ekonomi sadece cepteki para değildir” dedi. Erdoğan, “Türkiye’de ekonomi zor durumda olsa yüklenici firmalar bu kredileri, rakamları nereden bulacaklar? İnşallah 24 Haziran’dan sonra o Moody’se bir operasyon biz çekeceğiz” diye konuştu.

HDP’nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş hakkında konuşan Erdoğan tutuklu bir kişinin aday olmaması gerektiğini öne sürdü. Erdoğan şöyle konuştu: "Aday olduğunda içerideydi. Orada zaten bir eksiklik, bir yanlışlık var. Yani biz burada illa mahkumiyeti adaylık şartları arasında saymamamız lazım. Tutuklu da olsa bence tutuklu olan kişi de aday olamaz, olmamalı. Çünkü bu bir kaçamak yoldur. Buna niye böyle bir fırsatı biz verelim?" dedi.

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ‘FETÖ’ iddialarıyla ilgili olarak da “Kalkıyorsun Erhan Afyoncu'ya takılıyorsun. Erhan Afyoncu kim, sen kim? Erhan Afyoncu'nun atılacak tırnağı olmazsın” ifadelerini kullandı.

ABD ile Menbiç konusundaki anlaşmaya da değinen Erdoğan ABD’nin YPG’ye verilen silahları kendi seri numaralarıyla geri toplayacağı sözünü verdiğini belirterek “Eğer seri numaralarıyla bunları toplarlarsa oradaki sıkıntı daha da aşılmış olacak. Bunu ben önemli bir gelişme olarak görüyorum. Şu anda biz belirlenen takvimle Münbiç'te çok daha iyi bir mesafe alacağımıza inanıyoruz” dedi.

‘MARKA İSİMLER ALMANYA’DA’

Seçimden sonra “batının güçlü ülkelerine gerekli olan tavırları, tedbirleri” koyacaklarını söyleyen Erdoğan “Birinci derecede Almanya ile bunları konuşacağız. Bu gidiş, gidiş değil. Şu anda Almanya, tamamen FETÖ teröristleri ile tıklım tıklım dolu. Hepsi orada cirit atıyor ve bunlar marka isimler. Amerika, Hollanda, Belçika öyle.”

S-500’LERİ ORTAK YAPMA TEKLİFİ

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 füzeleri almasıyla ilgili NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in buna karışamayacaklarını, Türkiye'nin kendi tasarrufu olduğunu ifade ettiğini söyleyen Erdoğan, “Rusya bize sağ olsun çok uygun şartlarda kredi verdi. Hem de işin ikinci, üçüncü kademesinde ortaklaşa bir üretime gireceğiz. Ayrıca S-500'lerin ortak yapılması konusunda Rusya'ya teklif yaptım” diye konuştu.

12 Haziran'da açılışı yapılan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı'na (TANAP) ilişkin bir soru üzerine, bunun Türk Akımı Projesi'ne alternatif olmadığını belirterek, “Bunların hepsi Türkiye'yi hat haline getiriyor. Buradan Avrupa'ya dağıtımı yapıyoruz. Avrupa şu anda bizden bunu satın alma durumuna gelecek. Sayın Putin, 'Bu konularda karar Türkiye'nin' diyor. Aynı şekilde TANAP ile alakalı biz sıkıntıya düştüğümüz anda oranı, miktarı artırabilme imkanına sahip olacağız. Bizim için doğalgaz olayı tehlike veya tehdit olmaktan çıkıyor” diye konuştu.

“Türkiye'yi gaz arzıyla tehdit mi ediyorlar?” sorusuna yanıt olarak Erdoğan “Etme durumları olabilir. Şu anda Rusya bizim üzerimizden geliyor. Bulgaristan geçmişte bir yanlış yaptı, almadı. Alsaydı bu bizim için talihsizlik olurdu. Şimdi bizim üzerimizden geçmesi bize çok ayrı bir güç kattı. En yüklü doğalgazı biz alıyoruz Rusya'dan. Türk Akımı, TANAP bize güç katıyor. Batı, TANAP'tan kullanırken Türkiye ve Azerbaycan dayanışmasının en güzel örneğini de bulacak” dedi.