Erdoğan: Seçimden sonra herkes bir yere savrulmaya başladı, böyle olur mu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan, 'Şu anda bakıyoruz, bazı yerlerde, seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan, herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu' dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Kurulu'nda konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle: Aldığımız terbiye gereği hangi okulda okursa okusun tüm çocuklarımız evladımızdır" diyen Erdoğan, "Türkiye tek partili dönemin hastalıklı zihniyetinden kurtulmuşsa imam hatipliler sayesindedir. Sizlerden beklenen tüm ümmetin ve insanlığın önünde bir ışık olmanızdır.

Türkiye'nin 20 yılda nereden nereye geldiğini hep birlikte gördük. Kardeşlerim, sevgili öğrenciler… Türkiye'de imam hatip lisesi hep basit bir okul olarak lanse edilmiştir. Biz bunun nedenlerini çok iyi biliriz. Şu an ana muhalefetin başındaki zat, imam hatip okullarında hangi derslerin okutulduğunu bilmiyor. İmam hatip okullarında matematik, fizik, kimya, okutulduğunu söyledim. Saf saf duruyor. Diyor ki Kadıköy'de 6 tane imam hatip fazlaymış.

"Çamlıca'da o kadar büyük camiye ne gerek var" diyorlar ya, sen bu hesabı kalkıp Kanuni'ye, Fatih'e sorsana? Bu camiadan mezun olmuş biri diyor bunu. Sen "Bu kadar okula ne gerek var" desene. Zavallı. Bu hesabı bir de Kanuni'ye sorsana, Fatih'e sorsana…

İmam hatiplere saldıranlar milletimizin köklerini kurutmaya çalışıyor. İmam hatipler milletimiz ile köklerimiz arasında gövdedir. Şu an 1 milyon 300 bin öğrenci potansiyeline geldik. Ama ne yazık ki bu camiadan mezun olduğu halde, "Bu kadar imam hatibe ne gerek var" diyen zavallılar da var. Bu okulların ne anlama geldiğinin farkında değil.

Biz rükudan başka yerde eğilmeyecek başlar gibi bir nesli yetiştirmemiz lazım bu yolda çok çalışmamız lazım. İmam Hatipli demek aynı zamanda dava adamı olmak demektir. Öğrendiklerinden hareketle nerede durduğunun farkında olacak ve davasını hayatında yaşayacaktır. En ufak bir sarsıntı da merkezi bırakıp başka yerlere kaçmayacak. Şu anda bakıyoruz, bazı yerlerde, seçimlerde falan hemen anında sendika değiştirmek falan, herkes bir yere savrulmaya başladı. Bu dava adamı olmak demek değil. Böyle olur mu?

Son dönemde aslında en büyük medeniyet davamızda omuz omuza olmamız gerekirken başka bir yana savrulduklarını görüyoruz. Ülkemize kazandırdığımız en büyük cami olan Çamlıca Camisi’ne bile gereksiz diyecek kadar savrulduklarını görüyoruz. Sadece şurada şu Fatih içerisinde 400’e yakın mescit kapatılmıştır. Bu CHP zihniyeti tarafından kapatıldı. Bunları onlar yaptı biliyoruz. Kalkıp da altı oka yedince bir ok ilave etmek suretiyle oradan bir şey kapanlar bunları söylerlerse her halde milletim de onlara gereken dersi verecektir.

Büyük Çamlıca Cami başta olmak üzere ortaya konan yanlış tavırların hiçbir zaman izahı olmaz. Seçimlerde başlayan işbirliği öyle anlaşılıyor ki hızla tüm alanlara yayılıyor.