Erdoğan seçim sonrası ilk kez konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Haziran seçimi sonrası partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuştu. İmamoğlu'nu tebrik eden Erdoğan, '31 Mart'ta, gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

'TEBRİK EDİYORUM'

"Pazar günü yapılan seçimin şehrimize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum. Gayriresmi sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nu bir kez daha tebrik ediyorum. İstanbul halkının kararının başımızın üstünde yeri vardır.

31 Mart'taki seçimlerde Büyükşehir'in Belediye Meclisi'nde ekseriyeti partimiz kazanmıştı.

Şu ana kadar yaşadığımız süreç tamamen hukuki bir süreçtir. Elbette biz Binali Bey'in seçimi kazanmasını arzu ettik. Kendisine gayreti için buradan bir kez daha teşekkür ediyorum.

'31 MART'IN KAZANANI CUMHUR İTTİFAKI'

Binali Bey bürokrat, milletvekili, Başbakan ve Meclis Başkanı olarak bugüne kadar hizmetlerini sürdürmüştür. Kendisi İstanbul için aday olmuştur ama İstanbul halkının takdiri bu şekilde gerçekleşti. Bizim için asıl önemli olan milli iradenin en sağlıklı şekilde tecelli etmesidir. Son seçim kimin kazandığının ötesinde, milli iradenin tecellisiyle ilgili tereddütlerin ortadan kalkması açısından önemlidir. Türkiye'nin asıl seçimi 31 Mart'ın tartışmasız kazananı ise Cumhur İttifakı'dır.

Geçtiğimiz pazar günü oy oranımız yüzde 45 olarak gerçekleşti. Fakat bu kazanmamıza yetmedi. 2023'e kadar Cumhur İttifakı ile İstanbul'da sahip olduğumuz 25 ilçe belediyesi ve 180 Belediye Meclis üyesiyle halkımıza en güzel hizmetleri vermenin gayretinde olacağız. Şimdi önümüzde cumhurbaşkanlığı ve meclis için 4 yıllık, belediyeler için 5 yıllık kesintisiz bir icraat dönemi bulunuyor.

'GEREKEN ADIMLARI HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Bundan sonra çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bizim siyaset anlayışımızda millete küsmek, hele hele milleti suçlamak asla ve asla yoktur. Tam tersine gerek 31 Mart'ta, gerek 23 Haziran'da milletimize kendimizi neden anlatamadığımızın muhasebesini yapacağız. Bu değerlendirmenin sonucuna göre de atmamız gereken adımları hayata geçireceğiz.

S-400 AÇIKLAMASI

Resmi ziyaret için Japonya'ya gideceğiz. Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçları için çok yönlü arayışları sürdürüyoruz.

S-400 hava savunma sistemlerini önümüzde ay teslim almaya başlıyoruz. Bu konuda geri adım atmayacağız.



Türkiye sürekli ve daha büyük sınamalarla karşı karşıya gelmektedir. Pısırık davranmak yerine hep meydan okumayı tercih ettik.

ÖCALAN'IN MESAJI

İmralı'daki terörist başının son günlerde kamuoyuna yaptığı açıklamalar ve bununla ilgili değerlendirmeler, örgüt içinde hem iç politikada hem de bölge politikalarında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktığının işaretidir.

DOĞU AKDENİZ MESAJI

Doğu Akdeniz'deki her türlü doğal kaynağın adil bir şekilde paylaşımına rıza gösterilmesini sağlayana kadar, bölgede attığımız adımları kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını yok sayan girişimlere asla izin vermeyeceğiz.

Bir şeyi hep söyledim. Burayla ilgili Fransa’nın söyleyecek hiçbir şeyi yoktur. Burada Türkiye konuşur garantördür. Yunanistan konuşur garantördür. İngiltere konuşur garantördür. Ama Fransa sen konuşamazsın, senin böyle bir yetkin yok.

‘YUNANİSTAN BAŞBAKANI KENDİNCE BİR ŞEYLER SÖYLÜYOR’

Yunanistan Başbakanı kendince bir şeyler söylüyor, ne söylerse söylesin… Bizim orada bir defa haklarımız var. Aynı şekilde bu haklarımızı koruma adına hem arama tarama yapacak olan gemilerimiz, hem sondaj gemilerimiz faaliyetleri sürdürecek. Silahlı kuvvetlerimiz gerekli tedbiri aldı, alıyor, alacaktır.

Ülkemizde sözde siyaset yapanlar “niçin böyle adımlar atıyoruz” gibi eleştiriler yapıyorlar, yapabilirler. Ama bunların böyle bir derdi yok.

‘BU HANIMEFENDİ HALA ANLAYAMADI’

Bugün bir tanesi öyle söylüyor. “Şu kadar bölünmüş yol yaptım demekle mi oy alacaksınız” Öbür tarafta da şunu söyle be, “yüksek hızlı tren yaptık diye mi bu millet oy verecek” “26 havalimanını 56’ya çıkardık diye mi bu millet size oy verecek” Ne kaldı? Ne olacak, sen niye varsın o zaman? Yani siyasi kadrolar bu ülkede ne yapar? Şimdi ben bir vatandaşımızın güzel bir tebliğini sizlere şurada perdede göstermek istiyorum. O anlamış ama sözde siyaset yapan neyse isim vermeyeyim anlayamamış… Herhalde bunu izleme fırsatı bulursa anlayacaktır. Benim Kahramanmaraşlı kardeşim anladı ama Bu hanımefendi hala anlayamadı. Bunlar bugüne kadar niye yapılmıyordu? Şimdi yapılınca niye rahatsız oluyorsun? Bir teşekkür etmesini bilin ya. Yok görevindir, tamam da siz geçmişte bakanlık filan da yaptınız. Siz niye yapamadınız?

İşte kıskançlık çok kötü bir illet. Fakat isteseler de istemeseler de biz yine bu yolları yapmaya devam edeceğiz. Bu tünelleri inşallah açmaya devam edeceğiz. Köprüleri yapmaya devam edeceğiz. Yavuz Sultan Selim Köprüsü de yapacağız. Osmangazi Köprüsü de yapacağız. Marmaray gibileri de yapacağız. Yapmaya da devam edeceğiz.

'2023 HEDEFLERİNE ULAŞACAĞIZ'

Milletimiz 24 Haziran ve 31 Mart seçimlerindeki iradesiyle AK Parti'ye ve MHP'ye durmak yok yola devam demiştir. Önümüzde çok çalışmamız gereken 2023 hedeflerimiz var. Engelleri aşarak, prangaları parçalayarak bu hedeflere inşallah ulaşacağız.

Önümüzdeki dönemde ekonomi ve güvenlik konuları gündemimizde yer alacaktır. Türkiye'nin asıl hedefi yüksek teknoloji, markalaşmaya dayalı ihracatı geliştirmektir. Sözde siyaset yapan birileri eğitim, sağlıkta, ulaşımda, emniyette attığımız adımları küçümseyerek prim yapmaya çalışıyor. Bugün birisi öyle diyor; 'Şu kadar bölünmüş yol yapmakla mı oy alacaksınız'. Bir de teşekkür etmesini bilin ya. Tamam da siz de geçmişte bakanlık falan yaptınız, niye yapamadınız? İsteseler de istemeseler de biz bu yolları yapmaya devam edeceğiz. Köprüleri yapmaya devam edeceğiz.