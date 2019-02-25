Erdoğan seçim mitingine cumhurbaşkanlığı uçağıyla gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim çalışmalarında cumhurbaşkanlığı kaynaklarını kullanmaya devam ediyor. Dünkü Kayseri mitingine cumhurbaşkanlığı uçağıyla gelen Erdoğan, kendisini karşılamak için gelenlere de 200 gramlık çay paketleri attı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, yerel seçimler için Kayseri’de düzenlediği mitinge cumhurbaşkanlığı uçağıyla geldi. Havaalanından miting alanına da Cumhurbaşkanlığı logosu taşıyan otobüsle geçen Erdoğan, yol kenarında kendisini selamlayanlara 200 gramlık çay paketleri attı.

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler öncesi düzenlediği mitinglere dün Kayseri'de devam eden Erdoğan kente Cumhurbaşkanlığı forsu taşıyan uçakla geldi. Kayseri Havalimanı’nda resmi törenle karşılanan Erdoğan, buradan miting alanına yine Cumhurbaşkanlığı logosu taşıyan otobüsle geçti. Erdoğan, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı yol boyunca kendisini selamlayan vatandaşlara 200 gramlık çay paketleri attı. Erdoğan, miting alanında yaptığı konuşmanın ardından da size birer paket keyif çayı veriyorum diyerek aynı çay paketlerinden mitinge katılanlara da dağıttı.

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen mitinge, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da katıldı. Miting katılımcılarına “Nasılsınız gadasını aldıklarım?” diye seslenen Erdoğan "31 Mart’ta hesabımızı kitabımızı sağlamca yapıyor muyuz? Kayseri, 31 Mart’ta bir kez daha tevazu ve gayretle memleket işi gönül işi diyor muyuz?" diye konuştu.

Erdoğan, Kayseri'de Eski Hava İkmal Bakım Merkezi’nin bulunduğu alana bu yıl millet bahçesi yapımına başlayacaklarını söyledi.

Mitingde Erdoğan'ın daha önceki mitinglerinde de kullandığı, Savaş Ay’ın 1993’te hastanelerde yaptığı sağlık haberleri sinevizyonla alana yansıtıldı.

Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na seslendiği konuşmasında, “Şehir hastaneleri yaptık. Bu hastanelerimiz gerçek şifahane oldu. Bay Kemal SGK Genel Müdürü olduğunda bu hastanelerin durumu neydi ? Sağlam girersin hasta çıkarsın. Şimdi durum öyle değil. Artık ilçelerimize varana kadar hastane yapıyoruz" diye konuştu.

Erdoğan, “Şu anda beraber oldukları partinin eş başkanı, ‘Biz Kürdistan’da oylarımızı HDP’ye vereceğiz’ diyor. Kardeşlerim Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bay Kemal bu açıklamayı yapanlarla nasıl oluyor da beraber yürüyor. Bu İyi Parti nasıl oluyor da ülkeyi bölenlerle beraber yürüyor. Batı’da da ‘AK Parti ve MHP’yi yok etmek için çalışacağız’ diyor. Öyleyse biz daha çok çalışacağız ve bunları sandığa gömeceğiz” ifadelerini kullandı.

Eski Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki’yi Ankara’dan başkan adayı gösterdiklerini kaydeden Erdoğan "Türkiye’de siyasi partiler eskiden seçimler yapıldıktan sonra ittifak kurardı. Biz Türkiye’de her alanda olduğu gibi bu alanda da devrim yaptık. İttifakları seçim öncesine aldık" dedi.

Erdoğan "AK Parti olarak MHP ile Cumhur İttifakı’nı kurduk. Aslında bu ittifakın temelleri, çok daha gerilere uzanır. Biz kardeşlerimizle Çanakkale ve Yemen türkülerini hüzünle söylerken, Necip Fazıl’ın, Arif Nihat Asya’nın, Mehmet Akif Ersoy’un şiirlerini okurken, zaten ittifak içindeydik. İstiklal Marşımızı en gür seda ile aynı hissiyatla, aynı kararlılıkla okuyorduk. Bölücü terör örgütüyle yaptığımız mücadelede, bu ittifak adı konmamış olsa da hep vardı. Hak ve özgürlükleri genişletilmesi, özellikle de başörtüsü konusunda Meclis’te yaptığımız çalışmalarda, Anayasa değişikliklerinde yine Cumhur İttifakı vardı. Hatırlarsanız, ‘411 el kaosa kalktı’ manşeti atmışlardı. İşte o 411 el, aslında ne diyordu, ‘Cumhur İttifakı’ diyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimini 367 garabetiyle kaosa çevirmeye çalışanların oyununu yine aynı ittifakla bozduk. Elbette bazı konularda sıkıntılar olmuş olabilir, aştık. Ama ne diyorum? ‘Biz, Cumhur İttifakı’nı pazara kadar değil, mezara kadar kurduk’ inşallah. Bunu 15 Temmuz´da gördük, aynı şekilde 7 Ağustos'ta Yenikapı Ruhu olarak yine gördük" dedi.

Erdoğan, konuşmasının ardından Kayseri’de belediye başkan adaylarını tanıttı.