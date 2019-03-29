Erdoğan seçim korkusunu açıkladı

AKP seçmeninin bir bölümünün bu seçimde sandığa gitmeyeceğine yönelik araştırmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım' dedi.

AKP'de bu seçimde kararsız seçmenlerin fazla olduğu iddiaları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son miting konuşmalarına da yansıdı.

Partisinin Maltepe mitinginde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, "Ne olur kırgınlık, dargınlık, şu bu değil. AK Parti tabanına sesleniyorum, burada taviz vermememiz lazım. MHP'li kardeşlerime sesleniyorum. Dargınlık, küskünlük yapıp aman ha oy kaybı olmasın. Ne yapacağız? Oylarımızı bütünleştireceğiz, sandıkta Osmanlı tokadını atacağız" dedi.

Erdoğan, "Türkiye'nin ekonomisini yönetmek bizim işimiz. Bunların hepsinin defterleri bizde. Ne durumda olduklarını biliyoruz, ağlanacak halleri var" diye konuştu.