Erdoğan seçim kampanyasını başlattı: Elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim

AKP Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısında seçim kampanyasını başlattı. Erdoğan yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapacaklarını söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Erdoğan, yılbaşından itibaren elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapacaklarını söyledi.

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk bütçesi Meclis'te kabul edildi. 2019 senesini en başarılı, en iyi şekilde değerlendirmemize imkan sağlayan bir bütçe hazırladığımıza inanıyorum. Bütçemizi en iyi şekilde kullanarak Türkiye'yi şahlandırmaya devam edeceğiz.

2019 yılı bütçe giderlerimizi 961 milyar lira, faiz hariç olarak da 843 milyar lira olarak planladığımızı görüyorum. 2019 yılı için bütçe gelirlerini 880,4 milyar, bütçe açığını 80,6 milyar lira, faiz dışı fazla 37 milyar lira olarak görüyoruz. Bütçe disiplini her zamanki gibi önceliğimiz olmayı sürdürüyor. Vergileri yine milletimize sunmayı esas alıyoruz.

Ana muhalefetin sözcüsü çıkmış konuşuyor. "Esnaf kepenklerini kapattı" diyor. "Çiftçi tarlasını satıyor" diyor. Biz bugüne kadar sürekli olarak çiftçimizin, esnafımızın yanında olduk. Şöyle iş bilen adamlarınıza sorun da, güya sözcünüz de bu işlerden anlıyor havalarında konuşuyor. TOBB'a sor, TİM'e sor, "Bu yıl içerisinde ne kadar esnaf faaliyete girdi, ne kadarı kapandı" diye. Sor bakalım sana nasıl bir oran verecekler. Altı açıldıysa bir kapanmış. Ya biz böyle çalışıyoruz, bunların dünyadan haberi yok.

'ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM'

Şimdi birtakım müjdelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bunu özellikle Bay Kemal'in dinlemesi lazım. Yılbaşından itibaren konutlarda, elektrik ve doğalgazda yüzde 10 indirim yapıyoruz.

'2019 GÖBEKLİTEPE YILI'

2019'u Göbeklitepe Yılı olarak ilan ediyoruz. 2018'i Truva Yılı olarak ilan etmişti, turizm gelirleri ortada. İnşallah en kısa sürede Şanlıurfa'yı da kalkındıracağız. Şanlıurfalı arkadaşlarım şimdiden çalışmalara başlasınlar.

'SAVUNMA BAKANINA SALDIRANLARA GEREKLİ DERSİ YARGIDA VERECEĞİZ'

Ana muhalefet tüm gücünü bölücü örgütü aklamak için kullanıyor. Bunlar kalkıp şu an Milli Savunma Bakanımıza saldırabilme terbiyesizliğine erişti. Ana muhalefetin Milli Savunma Bakanımız için sarf ettiği sözler yenilir, yutulur gibi değildir. Bunlara gerekli dersi yargıda vereceğiz. Önce tazminat, sonra ceza.

'CHP, ÖRGÜTÜN YANINDA YER ALIYOR'