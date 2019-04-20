Erdoğan seçim değerlendirme toplantısı için AKP il başkanlığında

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarıyla seçim değerlendirme toplantısı yapmak üzere AKP İstanbul İl Başkanlığı'na gitti.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan evinden çıkarak AKP İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı girişte İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Binali Yıldırım karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Beyoğlu Sütlüce'deki AKP İl Başkanlığına geçti. Erdoğan'ı burada İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AKP'nin seçimi kazanamayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, AKP İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile ilçe belediye başkanları karşıladı.