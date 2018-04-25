Erdoğan seçileceğinden emin: Seçimden sonraki ilk ziyaretim Bakü'ye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile yaptığı ortak basın toplantısında, '24 Haziran'dan sonraki ilk ziyaretimi Bakü'ye yapacağım' dedi.
Haber Merkezi
Çarşamba, 25 Nisan 2018 14:52
Resmi ziyaret için Türkiye'ye gelen Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'le düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Erdoğan, şunları söyledi:
- Önümüzdeki en büyük proje TANAP'ın açılışını yapacağız. Haziran ayı başlarında yapacağız. Seçim öncesinde milletimiz ve dünyaya bir müjdemiz olacak.
- 24 Haziran'dan sonraki ilk ziyaretimi Bakü'ye yapacağım.
- Yukarı Karabağ sorununu başından beri kendi sorunumuz olarak gördük. Yukarı Karabağ sorununun, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü ve sınırların dokunulmazlığı ilkeleriyle ilgili Birleşmiş Milletler kararları çerçevesinde ivedilikle çözümü en büyük arzumuzdur.
- Önümüzdeki dönemde yeni projeleri de hayata geçireceğiz. Tabii bunlardan en önemlisi, ekonomik alanda yerli ve milli paraya geçişimiz olacaktır.