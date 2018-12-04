Erdoğan: Sayın Bahçeli ile muhakkak bir araya gelmemiz gerekir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Bu süreçte Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Bazıları rahat durmaz. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı'nı çok sağlam, diri tutmamız gerekiyor' diye konuştu.

G-20 temasları ve Güney Amerika gezisi sonrasında Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

"G-20'de Cemal Kaşıkçı konusu çok gündeme geldi. İşin başından şu ana kadar gelinen noktayı uluslararası medyaya ifade etme fırsatım oldu. Terörle mücadeleyi orada paylaşma imkanımız oldu."

'BAHÇELİ İLE MUHAKKAK BİR ARAYA GELMEMİZ GEREKİR'

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile ittifak görüşmelerine ilişkin, şunları söyledi:

"MHP bir ismini belirledi, ben de bir isim belirledim. İki arkadaşımız teknik detayları çalışıyorlar. Teknik çalışma ne durumda bunu dinleyeceğiz. Bu süreçte Sayın Bahçeli ile bir araya gelmemiz vazgeçilmezdir, muhakkak bir araya gelmemiz gerekir. Bazıları rahat durmaz. Onlara bu fırsatı vermemek için Cumhur İttifakı'nı çok sağlam, diri tutmamız gerekiyor. İnşallah 31 Mart'a da böyle gideceğiz."

Erdoğan, "İstanbul benim aşkım olan bir il, yapacağımız çalışmayı çok önemsiyoruz. İstanbul'la ilgili biraz sabırlı olacağız. Nihai kararımızı, önce tabanı şöyle yoluna koyduktan sonra vereceğiz" ifadesini kullandı.