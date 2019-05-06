Erdoğan Saray'dan ayrıldı: NATO görüşmesinde dikkat çeken yer değişikliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı için Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Erdoğan, uzun süre sonra ilk kez Çankaya Köşkü'nü kullanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile NATO Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısı için Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Konseyi ve NATO Akdeniz Diyaloğu Ortakları Toplantısına başkanlık edecek. Uzun süredir konuklarını Saray'da ağırlayan, görüşmelerini de yine Saray'da yapan Erdoğan'ın kabulu Çankaya Köşkü'nde yapması dikkat çekti. Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturması sonrası Çankaya Köşkü Başbakanlığa bırakılmış, Başbakanlığın kaldırılması sonrası ise Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Köşkü kullanmaya devam etmişti. Köşk geçtiğimiz günlerde hiçbir sıfatı olmamasına rağmen Binali Yıldırım tarafından kullanılmasıyla gündeme gelmişti. İLGİLİ HABER Binali Yıldırım hangi sıfatla Çankaya Köşkü'nde kalıyor?